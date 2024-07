No Man’s Sky foi atualizado com a atualização “Worlds Part I” que traz diversas novidades ao universo

Hello Games continua seu trabalho de atualização e enriquecimento Nenhum homem do céu Com a chegada do novo Atualização de “Reinos Parte 1”. O que leva o programa a Versão 5.0 Acima de tudo ele acrescenta um Enorme quantidade de notícias Para o mundo do jogo simulado.

Há muitas atualizações e você pode encontrá-las todas resumidas Website oficial No Man’s Sky, onde estão localizadas as notas do patch com todas as diferenças implementadas, já abrangendo muitas frentes do jogo.

O objetivo do Update Worlds é, na verdade, especificamente fazer Mundos mais ricos e vibrantes Dentro do mundo de No Man’s Sky, com recursos adicionais, incluindo elementos vivos e não vivos em sua superfície.