Dead Space Remake anuncia all’EA Play Live para PS5 e Xbox Series X | S e PC – Multiplayer.it

Depois de esperar muito tempo por isso e depois de ouvir muitos rumores sobre este projeto, a EA finalmente revelou um remake de seu primeiro espaço morto. Ele fez isso com um trailer perturbador que apareceu no finalEA Play Live 2021. Dead Space foi desenvolvido pela EA Motive com a potência do motor Frostbite e estará disponível para PS5 e Xbox Series X | S e PC.

Dead Space retornará em uma nova forma, mas será totalmente reconstruído do zero para obter o máximo do PS5 e Xbox Series X | S e a próxima geração de computadores. Isso permitirá ao jogo, que já é bastante impressionante do ponto de vista técnico, elevar ainda mais a fasquia em termos de gráficos, som e controles. Os fãs irão experimentar uma história, personagens e mecânica de jogo aprimorados, enquanto todo o resto será como eles se lembram.

De volta ao navio de mineração Subsecretário-geral Ishimura E voltaremos a viver o pesadelo que incomodava seus habitantes.

“A franquia Dead Space teve um grande impacto no gênero de terror de sobrevivência quando foi lançado 12 anos atrás, e eu vim para Motive principalmente como um fã, para trabalhar especificamente neste videogame”, disse ele. Philippe Ducharme, Produtor Sênior em Dead Space. “Na Motive, temos uma equipe apaixonada que aborda este remake como se fosse uma carta de amor à franquia. Voltar ao básico e ter a oportunidade de fazê-lo em consoles de última geração impressionou todos na equipe. Título da atualização, nós Estendeu a mão para fãs hardcore e os convidou a nos fornecer feedback sobre os primeiros estágios de produção, a fim de criar o Dead Space que eles querem e novos jogadores.

no espaço morto, Isaac Clark Ele é um engenheiro comum com a missão de consertar a vasta e extensa espaçonave USG Ishimura, com o objetivo de descobrir o que deu errado. A tripulação do navio é massacrada e infectada com uma estranha praga … e a amada companheira de Isaac, Nicole, está desaparecida em algum lugar a bordo.



Logotipo do Dead Space

Agora Isaac está sozinho com apenas suas ferramentas e habilidades de engenharia enquanto tenta desvendar o mistério do pesadelo do que aconteceu a bordo do Ishimura. Preso com criaturas hostis chamadas “necromorfia‘, Isaac enfrenta uma batalha pela sobrevivência, não apenas contra os horrores crescentes da Arca, mas também contra sua mente em deterioração.