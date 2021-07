Final Fantasy X é a última verdadeira obra-prima da Square Enix?

Vinte anos atrás, quando Final Fantasy X estreou nas lojas japonesas, a série Square (a Enix ainda estava rodando por conta própria) estava no auge de sua história. Final Fantasy VII, graças à Sony e PlayStation, mudou uma ideia Hironobu Sakaguchi Em um fenômeno global, enquanto Final Fantasy VIII o alinhou com uma nova geração de jogadores, Final Fantasy IX ajudou a manter o passado em mente. O Capítulo 10 combinou o que foi aprendido na última década em um único produto que projeta o corpo e a alma no futuro. E o futuro dos videogames, como imaginado nos primeiros anos do novo milênio, só pode ser gigantesco, voltado para um crescimento contínuo, esperançosamente, ilimitado. Os videogames, assim como a sociedade, tinham uma ressaca otimista de que em poucos anos teriam que lidar com uma realidade composta por novos problemas, novos desafios para os quais ninguém estava realmente preparado. Mas quais são os elementos que nos fazem dizer que Final Fantasy X é a verdadeira obra-prima absoluta Quem é a série? Por que a Square Enix não consegue mais reproduzir essa magia? Vamos descobrir juntos.

macarrão linear

pela configuração Novos padrões de produção e combinaçãoSem esquecer o que tornou os videogames tão populares até então, Final Fantasy X se personificou como um dos maiores expoentes do meio. O jogo foi bem recebido por consentimento unânime, no entanto, como veremos mais tarde, ao invés de empurrar os desenvolvedores para um equilíbrio mais equilibrado de componentes, os levou a promover a natureza cinemático De projetos subsequentes, às custas de uma profundidade cada vez mais atrófica. READ Pré-carga disponível, peso exclusivo do PS5 revelado - Nerd4.life Não apenas uma opção criativa: esse relâmpago se deve em grande parte à necessidade de ter gráficos cada vez mais detalhados para dublar mais e mais diálogos. A estimativa de Final Fantasy X criou uma tendência que depois de alguns anos também atingiu o Ocidente, na verdade há uma certa consistência com a faixa Elder Scrolls from Oblivion, que será lançada cerca de quatro anos depois, e além: mais sons e detalhes, mas também menos jogabilidade e liberdade.

jogo de evento

Afinal, além de todos os aspectos técnicos, música extraordinária, atores carismáticos, cenário inspirador, enredo envolvente e um dos minijogos mais apreciados e bem-sucedidos de todos os tempos, é claro que nos referimos a Blitzball, Final Fantasy X foi e continuará sendo muitos anos em Final Fantasy mais linear Para todos. Para ver o que é pior, temos que esperar o lançamento do décimo terceiro jogo e, portanto, um retorno como diretor Motomo Toriyama. Isso mostra que mesmo um grande jogo, se não tão excepcional como Final Fantasy X, pode muitas vezes ter efeitos negativos por meio de seu legado. O grande sucesso da FFX, assim como seu custo exorbitante na época, também deu lugar a outra revolução na casa da Square que à primeira vista pode parecer positiva, mas no geral criou uma cadeia de suprimentos que espreme muito todas as classes. Mais do que ele realmente é capaz de oferecer: hmm Função Isso recicla parte do elenco e da configuração e permite que a Square preencha o tempo, sempre mais longo, que separa o lançamento entre o Final Fantasy e o próximo. Final Fantasy X-2, que transforma a equipe feminina do FFX em um ídolo para criar uma espécie de JRPG que também tenta ser um músico, é um favorito dos fãs, simpático, mas definitivamente sacrílego ao lidar com o material de origem. READ Zelda Cosplay de Grusha is Heavenly - Nerd4.life

Colossal a qualquer custo

Produtos excelentes para fazer dinheiro, mas muitas vezes capazes de danificar a memória de Final Fantasy que deve primeiro ser um evento, não por reiniciar o desenvolvimento do zero uma, duas ou três vezes, mas por causa de uma ideia clara que tínhamos que funcionou bem para todos os anos necessários. O sucesso de Final Fantasy X também levou a uma espécie de vício em Vire para fora, com uma incapacidade quase crônica de pensar um pouco menor, oferecendo experiências mais secas e ao mesmo tempo eficazes. O brilhante desastre que Final Fantasy XV é o epítome desse desejo de deslumbrar a todo custo com a perda de uma chave do problema, e a única consequência de manter um jogo na garagem por uma década inteira, é um movimento suicida para qualquer software doméstico não chamado de Square Enix.