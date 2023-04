Tem certeza de que eles não estão espionando seu telefone? Veja como identificar um aplicativo espião em apenas alguns passos

Salvamos contatos, fotos e dados sensíveis no telefone, e o medo do controle remoto é grande. Existem aplicativos a serem observados.

Agora, o smartphone de todos é um arquivo de todos os aspectos da vida de cada um. Os contatos de pessoas próximas e quaisquer colegas ou clientes são salvos lá, e agora também suas impressões digitais. Ao verificar o celular de alguém, você pode facilmente Descubra onde ele está e com quem E se ele mentiu sobre seus hábitos. É uma ferramenta útil que pode se tornar um sistema de controle, especialmente se alguém o instalar aplicativo espião.

Infelizmente, principalmente nas dinâmicas de casal, existem muitos parceiros opressores que visam controlar o outro com esses truques. Entre os diferentes aplicativos, é fácil perder um ou apenas pensar que você esqueceu de baixá-lo. Alguns são ainda mais sutis Ele imita a aparência de itens inofensivos como uma calculadora.

Normalmente, ao abri-lo, você vê o teclado numérico normal, mas é uma janela de mesa. Pressione uma tecla para redefinir e Digite um código secreto Você pode acessar um menu para controlar todas as funções do telefone, desde a câmera até o SMS. É um dos spywares mais simples, mas felizmente detectáveis. Basta verificar o consumo do aplicativo: Se for pesado, significa que está escondendo algo mais forte que uma calculadora…

Os espiões invisíveis

Além da farsa, há também Aplicativos que não mostram nenhum ícone tornando difícil para as vítimas detectarem sua presença. Para verificar (pelo menos em dispositivos Android), você pode tentar isso Acessar configurações E verifique se as opções Não visto antes ou Esse som está no lugar errado aparecem na lista. Outros sinais de alerta podem ser a menor duração da bateria, o que pode indicar maior consumo e um Aumento do tráfego de dados.

Se a dúvida persistir, mas você não consegue ver nada, basta procurar a ajuda de um Software de scanner de telefone. Os aplicativos baixados para essa finalidade são aplicativos anti-spyware, como Incognito ou Kaspersky Mobile Antivirus. Muitos desses dispositivos são gratuitos pelo menos para a primeira varredura. Em geral, não importa o quão confiante você esteja, é melhor evitar emprestar seu telefone para outras pessoas, bem como compartilhar seu PIN. Alguns aplicativos espiões são usados ​​pelos pais para proteger as crianças, mas é fácil para outras pessoas usarem propósitos menos éticos.