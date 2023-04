Basha Roots, uma revisão de simulação de vida no mundo primordial

As raízes de Pasha parecem muito em Stardew Valley, mas ela conseguiu trilhar seu próprio caminho distinto e muitas vezes original. Isso acontece especialmente com mecânicos pensamentos é capaz de criar um arquivo Um forte senso de progresso E para mudar radicalmente toda a aldeia, e não apenas a fazenda do nosso herói. A aventura acaba por ser muito coral, pois assenta na cooperação com outros membros da tribo, no cumprimento de rituais e no aumento da prosperidade do clã, o que é crucial para nos permitir descobrir novas competências e áreas a explorar. .

A história dos simuladores de fazenda é marcada pelo desejo de fugir da rotina diária, característica que une os heróis de videogames como Harvest Moon e Stardew Valley aos ávidos gamers do gênero. Em tempos pré-históricos, porém, a vida rural dos caçadores-coletores não era uma fuga da vida cotidiana, mas também um constante empenho e descoberta: uma pequena equipe de sala de refrigerantes; formada por dez pessoas e articulada entre Califórnia e Argentina, resolveu fincar raízes na Bacha em um lugar fictício, mas com muitas ligações com vida tribal que, nos últimos milênios, determinou o curso da história humana.

A conexão com espíritos e divindades permanece viva ao longo da aventura, que traça em um longo flashback a história e o desenvolvimento do grupo, em nome de novas descobertas – agricultura, pecuária e muito mais novamente – por quase toda a sua duração. Quarenta horas de jogo . Os acontecimentos narrados, divididos em dias (segundo a tradição do gênero, iniciam-se em uma primavera maravilhosa) assentam firmemente na necessidade de Cooperação e diálogo Entre os membros do grupo: Em geral, a história é muito menos “solitária” do que outros títulos pertencentes a esse gênero, como Stardew Valley, que é cheio de Eventos, surpresas e rituais capaz de manter vivo o engajamento dos jogadores, e casar perfeitamente com a mecânica de jogo proposta.

Depois de um editor simples, que permite escolher o tipo de corpo, estilo de cabelo e cor dos olhos, roupas e enfeites do personagem do jogador – e é capaz de criar avatares realmente lindos de se ver – começamos a acompanhar a história de um Uma tribo de homens e mulheres primitivos , contada graças aos diálogos (as fotos nas caixas de cada personagem são lindas) e às sequências cinematográficas. Os mais velhos contam ao jovem Tete a história do grupo e como se instalaram naquele local: os espíritos interrogados pelo xamã obrigaram a tribo a deslocar-se para leste em busca da árvore paxá, perto da qual se instalaram.

Colher, semear e crescer



Em Raízes da Pacha, é essencial colaborar com outros membros da tribo para desenvolver ideias e melhorar a vida na aldeia

O que impressiona nas raízes de Basha é Uma abundância de possibilidades apresentadas ao jogador, tanto na campanha offline quanto no modo multiplayer, junto com pequenos tutoriais que sempre deixam claro as mecânicas implementadas dentro do jogo. Com o passar dos dias, você é apresentado a Novas áreas para explorar e as cinemáticas que abrem os dias fornecem algumas dicas ao jogador sobre quais atividades ele pode focar. E as possibilidades são sempre muitas: se a princípio era natural se concentrar em explorar as florestas que cercam o assentamento para encontrar sementes de diferentes plantas e experimentar seu cultivo em nossa fazenda primitiva, você ficará tentado a continuar entrando em cavernas misteriosas, pescando, domesticando animais e construir poços.

Tudo acontece aos poucos, claro, mas os dias de paxá raízes são sempre cheios de coisas para fazer. Em comparação com outros simuladores de fazenda, fSimplifique o uso de ferramentas: com uma simples fractura da amígdala, arrancam-se as ervas daninhas e retiram-se os ramos, alargando-se assim o espaço em que se pode dedicar às actividades agrícolas, podendo também apanhar-se os peixes que vivem nos cursos de água próximos. Infelizmente, o minijogo de pesca é bastante sem graça (você deve manter o cursor no ícone do peixe até o momento certo e movê-lo se o animal perceber você) e o mesmo se aplica aodomesticação de animais (a flauta é tocada pressionando uma tecla no momento certo), mas no geral as atividades são bem pensadas – e por serem tantas, nunca fica entediado. Tudo isso deve ser feito com atenção à barra de energia, que pode ser recarregada comendo iguarias que podem se sofisticar aos poucos: afinal, parte do progresso da humanidade também passou pelo aprimoramento das técnicas culinárias.

Como dissemos, o diferencial do Al Basha Roots é o forte foco na dinâmica de grupo e O progresso da sociedade primitiva Como um todo. Indicador prosperidade do clã Apoiado pela contribuição de todos os membros, e com o tempo só crescerá, claro também graças à contribuição do protagonista: a cooperação com a oferta de peixe, frutas, legumes e outros bens recolhidos graças ao nosso trabalho árduo é essencial para para desbloquear novas atualizações e habilidades para nós e nossos companheiros. Observar o mundo circundante também é essencial para apoiar o progresso: por exemplo, ao regar campos de um rio para lá e para cá com uma simples pele de animal para enchê-los, poderemos ter uma ideia para construir um poço e fazê-lo acontecer. Com a ajuda de outro agricultor. As dinâmicas assim criadas são envolventes e divertidas, sem parar, também graças à expansão progressiva das terras que o protagonista pode explorar. Não apreciamos, pelo menos no início, os desafios propostos pela misteriosa caverna que se torna explorável depois de alguns dias, mas felizmente continuar a aventura tornou até essas seções mais interessantes.