Resident Evil 4 Remake: O italiano Speedrunner finalizou em duas horas e meia

Remake de Resident Evil 4 Disponível para PC e consoles a partir de hoje, mas os speed runners já estão ocupados para concluí-lo com o melhor tempo possível, e já é possível encontrar alguns tempos impressionantes online. O atual recorde mundial é detido por Velocista italiano Dominikque completou a aventura de Leon S. Kennedy (dis)V 2 horas 30 minutos 41 segundos.

Você pode assistir a um vídeo de sua conclusão no player abaixo. Só para mostrar como essa pontuação é excepcional, lembre-se de que, de acordo com as estimativas do portal, leva cerca de 15 horas e meia para chegar aos créditos finais do survival horror da Capcom, enquanto o troféu de prata para “Sprinter” exige que você o complete em menos de 8 horas.

Obviamente, ainda estamos apenas começando, porque Resident Evil 4 Remake está disponível nas lojas há apenas algumas horas. É claro que, no futuro, os competidores reduzirão seu tempo aperfeiçoando suas estratégias e movimentos. E talvez, nesse ínterim, também sejam descobertas falhas que permitem pular seções inteiras ao mesmo tempo, encurtando ainda mais tudo.

Para ficar no assunto, a Capcom anunciou hoje a data de lançamento gratuita do Resident Evil 4 Remake Mercenaries DLC.