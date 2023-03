Garmin Fenix ​​​​6S Solar, o preço está cada vez mais baixo: uma baixa histórica

um de Os melhores relógios inteligentes Lançado nos últimos anos Nós o encontramos em exibição hoje com um Desconto excepcional. Nós estamos falando sobre Garmin Fenix ​​​​6S Solar, um relógio muito especial com características únicas. É um wearable feito de materiais ultrarresistentes e pensado para quem gosta de trekking ao ar livre e esportes de aventura como snowboard e mountain bike. Mas também é um relógio útil no dia a dia, graças às inúmeras funções dedicadas ao monitoramento da saúde. Além disso, como você pode imaginar pelo nome, ele também possui uma lente especial que é capaz disso. Transforme os raios do sol Em poder da bateria, que pode durar até duas semanas. Um smartwatch verdadeiramente único que encontramos hoje a um ótimo preço.





sobre cabo nós temos Abertura de dois canais dedicados a ofertas: “Mostras de Tecnologia” e “Mostras em Casa”. A primeira é para promoções em dispositivos tecnológicos, e a segunda é para produtos domésticos (ferragens, alimentos, bebidas, higiene pessoal, bricolagem, animais de estimação). Para se inscrever gratuitamente, basta clicar nos dois links abaixo:

mérito promoção Disponível em Amazonas O que você fez Baixe o preço para um mínimo histórico. o Garmin Fenix ​​​​6S Solar, Na verdade, ele vem com Desconto especial duplo: atrás o de 35%está na página A Cupom economizando mais € 24,25. Além de tudo isso, a possibilidade de pagar o relógio inteligente em 5x comodas e sem juros pelo serviço do site de e-commerce, que é ativado na página do produto. Os stocks são limitados, pelo que aconselhamos que os aproveite já!





Para saber mais sobre todas as ofertas em pré-visualização, assine nosso canal Telegram

Siga-nos no telegrama

Garmin Fenix ​​​​6S Solar: características e especificações

Um smartwatch verdadeiramente especial com características únicas. o Garmin Fenix ​​​​6S Solar É um dos melhores relógios da sua classe. Feito de materiais ultra-resistentes, é capaz de respeitar padrões militares dos EUA Para resistir ao calor, choque e água. Outra característica que a torna única é a presença da lente inovadora Power Glass para carregamento solar que converte a luz do sol em energia para a bateria: assim a autonomia pode chegar a duas semanas. Além disso, você pode Otimize o consumo da bateria Graças a ter um gerente de energia O que permite desativar sensores que você não está usando.

Passando para aspectos mais funcionais, o Garmin Fenix ​​​​6S Solar É um relógio projetado para aventuras ao ar livre. Encontramos muitos esportes apoiados, incluindo montanhismo, mountain bike, surf e trekking. Todos podem coletar informações importantes para saber seu estado de saúde em tempo real. Para alguns exercícios de peso corporal, também existem deuses vídeos animados que aparecem na tela e ajudam você a executá-lo melhor. Nunca perca um chips de GPS O que permite acessar os sistemas de satélite mais importantes (GPS, Glonass e Galileo) e obter sua localização em apenas alguns segundos.

Oferecendo igualmente as funcionalidades destinadas a Monitoramento de saúde. Sensor PulseOX instalado sob controle em tempo real Sua frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue e até sua respiração. para mim saúde feminina Existe, também rastreamento de ciclo. O smartwatch também se mostra útil na vida cotidiana graças à capacidade de vinculá-lo ao smartwatch. Dessa forma, você pode receber notificações de mensagens e chamadas diretamente no seu pulso. com Garmin PayPor outro lado, pode pagar as compras aproximando o smartwatch do ponto de venda, sem ter de levantar o cartão de crédito. Fechamos com uma característica técnica: lo A tela é de 1,3 polegadas E você pode personalizar os mostradores do relógio baixando-os da loja online.

Garmin Fenix ​​​​6S Solar na Amazon: preço e desconto

hoje encontramos Garmin Fenix ​​​​6S Solar É oferecido a um preço de € 464,55,000com um Mais de 35% de desconto. Como mencionado anteriormente, o preço consiste em um Desconto especial duplo Isso pode acabar a qualquer momento. O estoque também é limitado (apenas quatro disponíveis no momento), então corra para aproveitar. Você também pode pagar pelo relógio inteligente em 5 prestações de 92,91€ por mês usando o serviço Amazon na página do produto. Alternativamente, o serviço fornecido pela Cofidis está disponível e ativado durante a fase de check-out. O relógio inteligente já está em estoque e será entregue em alguns dias.

Para saber mais sobre todas as ofertas em pré-visualização, assine nosso canal Telegram

Siga-nos no Telegram