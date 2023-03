Chris Avellone é absolvido das acusações de assédio e obtém pedido público de desculpas e compensação

O famoso autor de videogames Chris Avelloneque escreveu alguns dos melhores roteiros da área, foi acusado de assédio sexual e comportamento agressivo por duas mulheres, mas As acusações foram retiradasAvellone foi absolvido e também pegou Um pedido de desculpas geral e uma rica compensação pelo acusado.

Pouco depois de concluir o trabalho em Star Wars Jedi: Fallen Order, em 2020, Chris Avellone acabou em uma teia de acusações de principalmente dois de seus conhecidos, que descreveram várias pessoas. Assédio e comportamento agressivo que o autor poderia ter tomado contra eles em períodos anteriores.

As alegações foram inicialmente limitadas ao Twitter, mas foi o suficiente para iniciar um rápido efeito dominó que enviou a terra ao redor de Avellone escaldante, que em nenhum momento Quase todos os contatos comerciais são perdidosincluindo o contrato com a Techland para escrever a história e as missões de Dying Light 2, que estava em pleno desenvolvimento na época.

Logo depois que essas alegações vieram à tona, Avellone disse que queria entrar com uma ação contra os réus, alegando que havia reunido uma grande quantidade de documentos e materiais para sustentar sua posição. Cerca de dois anos depois, chegam os resultados dessa defesa de Avellone, que assim obtém um pedido de desculpas público e oficial das duas mulheres e também fica rico. compensar “sete dígitos”parece.

senhor Avellino Nunca agressão sexual Carissa Barrows e Kelly Ray Bristol, os acusadores originais, disseram em uma declaração conjunta: “Não temos informações de que ele tenha agredido sexualmente qualquer outra mulher. Dissemos isso antes sobre o Sr. Avellone em conexão com esses eventos.

É uma negação completa das alegações relatadas anteriormente pelas duas mulheres, que descreveram vários casos em que Avellone demonstrou ser um “predador sexual”. No comunicado de imprensa, os dois explicaram: “Queríamos apoiar as mulheres nesta indústria e, ao fazê-lo, queríamos apoiar as mulheres nesta indústria. Nossas palavras foram mal interpretadas Para sugerir alegações específicas de má conduta que nunca ocorreram. Somos apaixonados por garantir a segurança e a defesa de mulheres, minorias e pessoas LGBTQIA+”, explicaram os dois, acrescentando: “Acreditamos que Avellone também compartilha desse desejo de proteger essas comunidades e torná-las especiais. Acreditamos que ele merece um retorno completo à indústria e o apoiamos em seus esforços”.

De sua parte, Avellone escreveu: “Agradeço a disposição da Sra. Barrows e Bristol de trabalhar conosco para destacar essas questões na comunidade de jogos e Seu compromisso é apoiar. Ainda há muitos grandes desafios a enfrentar, mas tenho certeza de que podemos fazer isso juntos. Com o espírito de alcançar esses objetivos, gostaria de pedir a todos que respeitem a privacidade de Barrows e Bristol e aproveitem esta oportunidade para ouvir todas as vozes para que possamos melhorar nossa cultura e nossas comunidades”.

Neste ponto, uma vez que sua posição tenha sido inequivocamente clara, esperamos que Avellone seja reintegrado em breve à indústria de jogos. Lembramos que trabalhou na Interplay, Obsidian e outras empresas como roteiristas e designers, entre os responsáveis ​​por obras-primas como Planescape: Torment, Baldur’s Gate, Fallout 2, Fallout: New Vegas, Icewind Dale, Prey, Divinity: Original Sin 2 e muitos outros.