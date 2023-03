Microsoft esperava que uma nova plataforma Xbox chegasse na GDC 2023

Microsoft durante o GDC 2023 que acabou de terminar teria sugerido a chegada de uma nova plataforma Xbox. Isso é o que parece revelar a foto Do estande da casa de Redmond em San Francisco, projetado para contar a evolução da marca com vários sistemas de jogos e um belo ponto de interrogação sobre o sucessor do Xbox Series X.

Considerando tudo, a possibilidade mais realista é o anúncio do Projeto Keystone, o misterioso objeto que apareceu no escritório de Phil Spencer há algum tempo: O decodificador é apenas para transmissãovendido com o Xbox Controller Bundle.

À luz dos recentes acordos da Microsoft para trazer Call of Duty para várias plataformas de streaming, mostrar o Projeto Keystone faria sentido e acabaria enfatizando a enorme importância que a empresa deseja ter para os jogos em nuvem.

Depois disso, resta saber se esta preparação do GDC 2023 realmente esconde algum tipo de revelação e, acima de tudo, se isso se traduzirá em lançamentos reais de novo hardware nos próximos meses, possivelmente coincidindo com a estreia de Starfield.