Se você não fizer isso, ele pode roubar tudo de você

O Whatsapp é uma plataforma de mensagens famosa e usada em todo o mundo. Mas sua conta precisa ser protegida, e veja como fazer isso

Whatsapp é um aplicativo de Correspondência Amplamente utilizado em todo o mundo, está há anos em nossas vidas e em nossos smartphones, permitindo que nos comuniquemos com pessoas internacionalmente.

Esta aplicação permite a troca de milhões de pessoas todos os dias arquivos, áudios e vídeos, possibilidade de fazer Chamada de Vídeo Com amigos, família ou a trabalho. Também é muito seguro, pois as conversas privadas são protegidas com uma extensão Criptografia de ponta a pontapermitindo assim mais privacidade.

Mas não é só isso, pois o whatsapp também permite que você fale com mais pessoas através de grupos, e logo logo virão novidades sobre isso. Esta é a entrada para Grupos Temporários, que terão até um prazo para removê-los, que podem ser criados para organizar um evento, festa ou o que for.

A ideia é excelente para não ocupar espaço no whatsapp e no smartphone, podendo eventualmente se desfazer de grupos próprios que de outra forma não seriam mais utilizados. Já faz algum tempo o whatsapp, que está sempre inovando o app com atualizações constantes para trazer uma experiência cada vez melhor na plataforma. Também adicionados avatares.

Whatsapp: como proteger sua conta

O Whatsapp sempre tenta acompanhar os tempos, mas também se preocupa muito com o aspecto de segurança, por isso a empresa também forneceu uma série de dicas sobre como proteger sua conta.

Todos os dias, se pensarmos bem, através deste aplicativo enviamos muitas mensagens contendo informações, conteúdos especiais, E queremos que o que falamos com os outros fique entre nós e nosso interlocutor.

Existem orientações dadas pelo próprio Whatsapp aos seus usuários, para que eles se sintam o mais seguros possível ao conversar com outras pessoas e talvez até confiem em coisas que não querem que os outros saibam, seja qual for o motivo.

Para proteger sua conta contra hackers de todos os tipos, é importante seguir as seguintes instruções:

Nunca compartilhe seu código de registro de 6 dígitos com ninguém, muito menos o PIN usado para desbloquear a verificação em duas etapas, outro sistema de proteção de privacidade

É recomendável ativar a verificação em duas etapas e fornecer um endereço de e-mail de recuperação caso você esqueça seus PINs

Também é importante definir o código do dispositivo

Esses cuidados evitam a possibilidade de alguém ter acesso físico ao seu celular e usar sua conta do Whatsapp sem permissão.

Não clique em links em e-mails que solicitam a redefinição do PIN da verificação em duas etapas, a menos que você mesmo solicite. Na verdade, qualquer um pode tentar entrar no seu Whatsapp.