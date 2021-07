A versão beta pode começar em breve, atualizar em breve – Nerd4.life

Atualizar: O beta A partir de aura infinita Devemos ser Chegou cedo E o próximo encontro com o Inside Infinite, ou atualizações mensais sobre o andamento do desenvolvimento, deve indicar a próxima abertura do teste, mas parece que os convites para os primeiros voos ainda não foram enviados.

John Junesick da 343 Industries imediatamente interveio para esclarecer algumas informações com o tweet abaixo, no qual ele relatou que o novo episódio de dentro do infinito (que pode ser agendado para 29 de julho de 2021) falará sobre o beta e provavelmente anunciará as datas para isso, porém, especificando que os convites ainda não começaram, aparentemente.

Artigo original:

Os primeiros testes reais no Halo Infinite podem finalmente estar a caminho, com algumas fontes confiáveis ​​indicando que a fase beta com Primeiro voo 343 Industries podem começar esta semana, embora provavelmente continue nos próximos dias.

A iniciativa atualmente é a convite e é exclusiva para quem faz parte do programa Olá de dentro, mas ainda está em aberto, e se você estiver interessado e ainda não tiver feito isso, você pode se inscrever em este é o endereço no Halo Waypoint. Ainda não há comunicações oficiais da Microsoft, exceto por algumas referências de alguns dos usuários já convidados.

Relatando a próxima abertura do beta Halo Infinite, entre outros, Tom Henderson e ColtEastwood, ambos bastante confiáveis ​​em relação a este tipo de informação, parecem já ter recebidocarta convite Para entrar na versão beta do jogo esta semana.

Com base nos resultados, parece que os e-mails de convite foram enviados para alguns primeiro flâmula Estes são identificados, e depois também serão enviados para outros usuários que fazem parte do Programa Halo Insider, através da abertura gradual de sessões de teste, ou “voos”, no segmento multiplayer do Halo Infinite.

Observe que, aparentemente, parece Sem NDA Vinculado à participação do usuário no beta: Isso significa que, assim que os testes começarem, os vídeos do jogo, as capturas de tela e as informações podem ser facilmente revelados online, portanto, para o caso de esperarmos uma boa entrada de detalhes e materiais no multiplayer Halo Infinite nos próximos dias.

Recentemente, descobriu-se que o multiplayer terá um sistema de ping e será uma celebração de Halo, e que este modo para 343 Industries deve ser divertido e não uma obsessão, o que também explica o gerenciamento especial de temporadas e pistas.