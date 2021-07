Ofertas ativas para clientes que mudam de gerente

O WindTre Go continua oferecendo planos de tarifas atraentes em julho. Os novos clientes podem obter minutos ilimitados, 200 SMS e até 101 GB a partir de 7,99 €.

verão quente Ofertas de telefone O tempo está ficando cada vez mais quente. A competição entre as operadoras aumenta a cada mês, e para tentar obter o maior número de clientes, cada empresa cria soluções tarifárias sem dúvida atraentes. WindTre Tenta vencer a concorrência – HoMobile, Tim, Very Mobile, Vodafone e Iliad – ao continuar a oferecer taxas de ataque recarregáveis ​​ao operador a custos competitivos.

Todas as ofertas WindTre Go para novos clientes

O WindTre visa captar a atenção dos usuários persuadindo-os a fazê-lo agente de mudança Preço competitivo. Dependendo do provedor de origem, você receberá diferentes ofertas que podem ser ativadas nas lojas da empresa. A lista completa de planos tarifários é possível Assista ao vivo, no portal oficial do WindTre, entrando na secção dedicada a quem pretende mudar de operador.

Ao escolher o inicializador atual, você poderá aprender mais sobre a visualização personalizada e decidir se a mudança é benéfica. A IlíadaPosteMobile, Vodafone, DailyTelecom, Kena Mobile, DIGI mobile e muitas outras operadoras estão na lista, mas algumas sugestões Eles são mais emocionantes do que os outros.

Ofertas WindTre a partir de 7,99 €

Novos clientes da Iliad, PosteMobile, Fastweb e sua sorte Outros operadores podem optar por ativar WindTre Go 50 Star + LE Obtenha minutos ilimitados de chamadas para todos os telefones fixos e celulares locais, 200 mensagens de texto e 50 GB de internet 4G a 7,99 euros Por mês. A alternativa para quem quer mais shows é WindTre Go 100 Special + LE O que oferece minutos ilimitados, 200 mensagens de texto e 100 GB de internet a € 9,9999 No mês cobrado sobre o crédito restante.

Uma terceira chance corresponde ao nome WindTre SMART PACK & GO FLASH + O que inclui minutos ilimitados, 200 mensagens de texto e 100 GB de internet a € 899 Com o Easy Pay, você pode carregar vários smartphones. O custo de ativação é de 4,99 euros necessários para o prêmio.

Ofertas para clientes de Kena Mobile e LycaMobile

Clientes que vêm de Qena Mobile e LycaMobile Eles podem escolher ativar WindTre vai especial Com minutos ilimitados, 200 SMS e 50 GB de Internet A € 9,9999; WindTre Go 100 Special Easy Pay Com minutos ilimitados, 200 SMS e 100 GB de Internet A € 9,9999 Com débito direto Easy Pay; WindTre GO 100 Max Com minutos ilimitados, 200 SMS e 100 GB 11,99 € Com um desconto no crédito restante ou WindTre SMART PACK & GO ULTRA + Com minutos ilimitados, 200 SMS e 100 GB de Internet A € 1099 Com o Easy Pay, você pode carregar vários smartphones.