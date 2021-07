Jogos grátis anunciados em julho de 2021 – Nerd4.life

Nintendo anunciou jogos grátis Para assinantes um nintendo switch online Em julho de 2021. Existem três títulos, todos retirados do catálogo Super Nintendo: Climets, Jelly Boy e Bombozal. Imaginamos que muitos de vocês terão dificuldade em se lembrar dele, visto que certamente não está entre os jogos antigos mais citados, mesmo por entusiastas em volta.

Além disso, neste mês, não haverá jogos retirados do catálogo Diversos É a primeira vez que isso acontece desde que o serviço existe.

companheiros de lama É uma plataforma de ação na qual o herói pode assumir diferentes formas para superar os obstáculos que se colocam à sua frente.

Jelly Boy É um jogo de plataforma onde o protagonista pode assumir diferentes formas para resolver quebra-cabeças. Foi lançado em 1995, quando o Super Nintendo estava no final de seu ciclo de vida e ainda não havia saído da Europa.

BombusalPor último, trata-se de um jogo de puzzle no qual deverá detonar todas as bombas das fases sem ser apanhado em explosões e sem ficar preso nas plataformas. Foi provavelmente o jogo mais famoso do trio, já que foi lançado em quase todas as plataformas do mercado na época.

Todos os três jogos estarão disponíveis a partir de 28 de julho de 2021.