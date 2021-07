Beyond Good & Evil 2 ainda vivo e progredindo, será reintroduzido pela Ubisoft – Nerd4.life

Além do Bem e do Mal 2 Aparentemente, está avançando com o desenvolvimento, com o projeto que “Indo bem” Como a Ubisoft relatou em sua recente conferência de investidores, a editora falou sobre querer implementar nova oferta jogo em um futuro próximo.

Já se passou muito tempo desde a última vez que recebemos informações oficiais sobre Beyond Good & Evil 2 e a saída de Michel Ancel não tem sido uma notícia reconfortante sobre o projeto, então as dúvidas são certamente legítimas sobre saúde do jogo.

Aparentemente, não se preocupe, de acordo com relatórios do Ubisoft Durante a conferência, da qual, no entanto, não lhe chegou nenhuma notícia específica a não ser o facto de o desenvolvimento estar a “correr bem” e de parecer haver a intenção de fazer uma nova apresentação, talvez com uma estrutura mais avançada, num futuro próximo. .

A informação em questão foi relatada por Benji-Sales e ZhugeEX, que também acrescenta que a Ubisoft planeja lançar um jogo móvel gratuito para o trimestre encerrado em 31 de março de 2022, entre os projetos planejados em um futuro próximo pela editora.

Nós aprendemos isso recentemente Ubisoft MontpellierA equipe do Beyond Good & Evil 2 também está trabalhando em um jogo inédito, para o resto Atualizações Quanto à autenticidade do título que o Ancel trouxe, são praticamente os mesmos títulos que chegaram em outubro passado, quando a Ubisoft já tinha afirmado que o desenvolvimento estava a correr bem.

A última vez que vimos Beyond Good & Evil 2 em ação foi no quinto stream dos desenvolvedores, o que causou certa frustração entre os fãs por não revelar nada de novo.