Produto Ikea que remove pó, sujidade e gotas de água (menos de 5€)

A Ikea lança o produto que será o desejo de todos no verão, ideal para limpar qualquer espaço por menos de 5 euros.

Um ferramenta capaz de garantir uma limpeza completa, Eliminará o pó e a sujidade em geral, bem como a água, tanto no interior como no exterior.

Não há restrições em termos de Material E produtos, Pode ser usado praticamente em qualquer lugar e em qualquer superfície.

Como limpar perfeitamente e sem esforço

O sonho de todo mundo é limpar rapidamente E com o mínimo de esforço mas, principalmente no que diz respeito ao espaço exterior, nem sempre é difícil. Afinal, imagine o que a propriedade exige todos os dias. Obviamente, o piso é difícil e complexo Não só não seca rapidamente e deve ser tratado adequadamente de acordo com os materiais, mas também dificulta a remoção de cabelos e poeira.

Geralmente um passe do aspirador Em primeiro lugar, dá um contributo válido mas não perfeito porque, sobretudo em algumas zonas da casa como a cozinha ou a casa de banho, a sujidade tende a acumular-se facilmente e basta Alguns momentos para encontrar cabelos e cabelos em todos os lugares. Isso é mais difícil quando há um derramamento de animal de estimação. Então a limpeza se torna épica. As ferramentas comumente usadas, como um esfregão, não são suficientes para limpar rapidamente e bem.

Isso não vai fundo em todos os lugares, uma vez molhado pesa muito. Também não coleta adequadamente a sujeira, especialmente o cabelo que gruda em todos os lugares. O esfregão deve ser esterilizadoPor ser de tecido, se ficar molhado não fará nada além de multiplicar germes e bactérias e assim também se tornar perigoso, principalmente quando há crianças engatinhando em casa.

Então você tem que escolher ferramenta tradicional Escove, mas para cantos e juntas de piso, você deve ir à mão. Muitas vezes é necessário usar bicarbonato de sódio e sal para desinfetar e branquear as juntas onde a água costuma se acumular. isso sem contar O espaço sideral e todos os problemas Anexado a ele, não apenas no verão, quando o calor ajuda a secar, mas principalmente no inverno, quando a água se acumula nos telhados e é impossível manter um terraço ou terraço limpo.

Sujeira e poeira Produto IKEA

A Ikea lançou um dos Produto mais útil em toda a sua históriaé sobre Pepprig esfregãoLindo de ver e prático Usado por apenas 5 euros. Isso pode ser usado em qualquer lugar, mesmo que tenha nascido como uma ferramenta terrena. E por ser leve e versátil, permite limpar sem esforço qualquer canto da casa. Da sujeira à água remove tudo, é muito leve com cabo de alumínio e cabeça macia que permite chegar a qualquer lugar.

é perfeito para Limpe o espaço ao ar livre Sem necessidade de secagem mas também do interior para uma limpeza rápida, sobretudo no verão. Também é prático porque também permite limpar janelas, chuveiros e qualquer item que você encontre em cima e que não possa ser facilmente alcançado. Em particular, pode remover pêlos, sujeira e pêlos de uma só vez, todas as coisas difíceis de encontrar com o pano clássico, especialmente no banheiro ou na varanda. A cabeça gira 180 graus Portanto, é orientado de acordo com as necessidades, mesmo em espaços muito estreitos. A alça também tem um pequeno orifício na parte superior para que você possa pendurá-la facilmente.

No entanto, a verdadeira vantagem é que é um materiais especiais, A cabeça está mesmo no EVA e é aqui que nasce a revolução. Este material é macio mas ao mesmo tempo duro e pode ser utilizado sem perigo mesmo nas superfícies mais delicadas como a madeira, não deixa marcas e não tem efeito.

EVA Qual é o material do futuro

Este material é muito especial porque é na verdade uma das opções vencedoras para o futuro. eva representar etileno vinil acetato Qualquer material plástico derivado de etileno e acetato de vinila. É um polímero a partir do qual itens como a borracha são produzidos, e normalmente é muito macio e flexível. Porém, com o passar do tempo, esses materiais, destinados a diversos usos, encontraram aplicações muito práticas até mesmo no dia a dia. estão marcados b leveza incrível E ao mesmo tempo com uma duração excelente em relação a qualquer outro tipo de material similar.

E à prova d’água, Isso é muito saudável Resistente a agentes químicos, inclusive óleos e altas temperaturas. Portanto, eles não racham, não queimam e não podem ser “desgastados”. De facto, resiste de forma excelente ao desgaste, impactos como vibrações ou mesmo choques não surtem efeito, está entre os melhores produtos em termos de resistência ao stress, não absorve elementos externos e é praticamente impermeável por fungos e bactérias Além de ser totalmente hipoalergênico e antitóxico.

Então é em essência Produto à prova de bomba Porque não se desgasta com o tempo, não desgasta nem desgasta, pode ser utilizado em qualquer lugar, não risca e é ideal para a limpeza graças às suas capacidades. Não é por acaso que é utilizado em painéis fotovoltaicos, em embalagens, calçado e proteção. É seguro Na verdade, é amplamente explorado no campo da biomedicina. Assim, a Ikea conseguiu criar um produto revolucionário, prático e indestrutível por apenas 5 euros, a não confundir com as típicas escovas de exterior que são feitas de um material emborrachado e, portanto, quebram facilmente.