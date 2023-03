Torne o seu iPhone único: assim ele ficará do jeito que você quer e se destacará entre milhões

Personalizar seu iPhone é definitivamente uma das coisas mais divertidas que você pode fazer, pois você pode alterar temas, definir widgets, alterar papéis de parede e até criar pastas para melhor organização.

Enquanto alguns usuários preferem ter uma casa com todos os aplicativos imediatamente disponíveis, outros gostam de organizar seus aplicativos dividindo-os em categorias e depois inserindo-os em pastas dedicadas e com uma disposição visual impressionante.

Nos últimos dias, explicando um truque Muito interessante e facilita o procedimento de criação de pastas e dá um arquivo Mesmo uma aparência mais limpa em sua tela inicial do seu iPhone.

Conforme também descrito no guia do usuário da Apple, para criar pastas, basta seguir este procedimento:

Selecione um aplicativo Até o momento em que o ícone começa a piscar

Até o momento em que o ícone começa a piscar Arraste o código Clique em outro aplicativo para o qual deseja criar uma pasta

Clique em outro aplicativo para o qual deseja criar uma pasta Preencha a pasta Com todos os aplicativos incluídos, arrastando-o para dentro

Nesse ponto, o usuário pode personalizar a casa mantendo tudo o que precisa por perto. Quando uma nova pasta é criada, oo iPhone atribui automaticamente um nome Em relação ao conteúdo em si, por exemplo, se WhatsApp, Telegram e Messenger estiverem agrupados, a palavra “Social” aparecerá no rótulo.

Como personalizar pastas no seu iPhone

Embora ainda não seja possível definir uma capa de pasta personalizada para evitar revelar seu conteúdo, o usuário pode optar por fazê-lo Truque para remover o nome deledeixando assim uma tela inicial muito limpa e arrumada aos olhos.

Como renomear pastas deixando o campo vazio só as trará de volta ao seu estado original, 1 usuário compartilhou com todos os amantes do iPhone Código que é reconhecido como um caractere válido no entanto É, para todos os efeitos, invisível. Para poder ter a pasta sem o nome agora será suficiente manter a pasta, renomeá-la excluindo o rótulo atual e inserir os caracteres entre esses ícones <⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> .

Este espaço editável também pode ser usado para arquivos Destaques das histórias do InstagramAssim você poderá encontrar a disposição da casa até nas suas redes sociais. Para encontrar facilmente o caractere a ser colado, você pode criar um atalho de teclado em Configurações – Geral – Teclado – Substituição de Texto, onde você pode substituir o caractere por uma variante personalizada.