Em algumas horas (segunda-feira, 27 de março), um enorme planeta ASTEROIDE tocará a Terra: bem a tempo

Um enorme asteróide roça a Terra

Um asteroide de enormes proporções, do tamanho de um Coliseu quadrado, ou o Palazzo della Civiltà Italiana, que é um enorme edifício localizado em Roma, varrerá completamente a Terra na segunda-feira, 27 de março, a uma velocidade de 32.000 km/h.

O orbe em questão é 2023 DZD 2que foi visto em 27 de fevereiro de 2023 deObservatório Roque de los Muchachos Na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, graças aos telescópios de Isaac Newton.

astrônomos do projeto Euronear, Ovidiu VaduvescuE Freya Barwell E Gás KiranContribua para a descoberta.

2023 DZ2 é três vezes maior que o meteorito Thelyabinsk, que em 2013 causou danos em uma grande área e feriu 1.500 pessoas.

O asteróide 2023 DZ2 passará perto da Terra a uma distância de cerca de 170.000 kmMenos da metade da distância média entre a Terra e a Lua. De acordo com o Centro de Coordenação Near Earth da Agência Espacial Europeia (ESA), Ele atingirá seu ponto mais próximo do nosso planeta em 27 de março de 2023 às 12h15, horário italiano..

Esta seção, conforme noticiado pelo jornal Corriere della SeraE Não será perigoso para a Terra. Em vez disso, há uma chance ligeiramente maior de ocorrer uma colisão entre 2023 DZ2 e a superfície da Terra. 27 de março de 2026A história vai passar de novo. Inicialmente, os cientistas estimaram que a probabilidade desse segundo movimento afetá-lo era de 1 em 621, um risco que não deve ser subestimado.

Os dados mais recentes do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA sugerem que há apenas 0,0014% de chance de colisão, ou cerca de 1 em 71.000.