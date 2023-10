“Não dirija”, alerta para este modelo da Ferrari: pânico entre os motoristas

Más notícias para uma das Ferraris mais bonitas de todos os tempos, que tem um grande problema. Aqui está o que aconteceu.

marca comercial Ferrari Numa fase muito importante para o futuro, À medida que o primeiro carro elétrico da sua história se aproxima. A estreia, como bem sabemos, está prevista para 2025, com a construção de um centro especializado em Fiorano que ficará pronto no próximo ano, por volta de junho. Em Maranello, eles falam sério, e a nova fera com emissão zero está pronta para nos surpreender.

Mas na frente será a vez dos outros carros, Com o sucessor do LaFerrari estreando em 2024, bem como o sucessor do 812 Superfast. Depois de tantas notícias positivas, a Ferrari tem um problema para resolver, que diz respeito a um dos carros mais bonitos que já produziu, que está localizado nos EUA. Vamos ver em detalhes o que aconteceu.

Ferrari será chamada de volta nos Estados Unidos para o SF90

Em casa Ferrari Estamos sempre acostumados a fazer tudo pelo melhor, mas às vezes pode acontecer que nos deparemos com alguns pequenos erros. Na verdade, o SF90 Stradale foi recolhido nos EUAou a joia que foi revelada em 2019 para comemorar os 90 anos da Scuderia Modena, com potência máxima de 1.000 cv, que passou de 1.030 na versão XX apresentada há poucos meses.

No fundo, estamos falando de um verdadeiro lutador, mas que sofria de um grande problema. Como você afirmou “Carscópios“, 614 veículos SF90 foram recolhidos devido a um defeito no tubo de distribuição de óleo que alimenta o turboalimentador.. Segundo a fonte acabada de citar, o problema estará presente em todos estes automóveis, que terão agora de passar por um longo período de reparação.

Aqui está o que foi afirmado:A montadora emitiu um pedido para que os proprietários evitem dirigir seus veículos até que uma concessionária possa substituir a mangueira problemática“. Então, Qualquer pessoa que possuísse um dos carros defeituosos foi aconselhada a não dirigir.O que significa que até a Ferrari considera este problema recente muito sério.

De acordo com o que apareceu, Maranello descobriu o defeito durante uma pré-inspeção do novo veículoQue remonta a julho passado. A história que contamos também foi confirmada por documentos da NHTSA, que também falavam dos perigos que tubos defeituosos podem causar, problema que nunca deve ser subestimado.

na verdade, Este defeito também pode causar incêndio ou algo semelhanteSem esquecer que o SF90 Stradale é um carro híbrido plug-in, o que significa que está equipado com baterias que podem facilmente pegar fogo se estiverem em funcionamento. No entanto, importa referir que até ao momento nenhum condutor reportou quaisquer erros ou problemas relacionados com este problema técnico, pelo que resta aguardar o recall e a resolução deste defeito. A situação deverá estabilizar em breve.