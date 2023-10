Design intimidante e desempenho brutal, os italianos mal podem esperar

A Hyundai está constantemente trabalhando para alcançar diversas conquistas na indústria automotiva. Mas desta vez alguém fez um trabalho melhor.

A Hyundai está sempre trabalhando para alcançar ótimos resultados em toda a indústria automobilística. Isso porque o espírito da empresa em questão sempre foi alcançar o maior número possível de resultados. Isso é o que consegui fazer ao longo do tempo.

Também em 2023 e presumivelmente em 2024, a empresa em questão tentará tornar-se cada vez mais relevante e importante. Mas desta vez, outra pessoa assumiu o centro das atenções.

Na verdade, há outro fabricante e um carro totalmente diferente pronto para surpreender todo o segmento de SUVs. Na Itália, muitas pessoas mal podem esperar para serem surpreendidas pelo que parece ser uma empresa não tão de segundo ou terceiro nível. Vamos descobrir todas as novidades que podemos encontrar sobre este tema.

Hyundai, aqui está a surpresa desta vez: um carro incrível

O carro de que estamos falando é Kia Sorento. Um automóvel com características verdadeiramente únicas, a começar pelo exterior bem conservado que condiz com a restante gama da marca. A grade frontal ficou maior e Passou por uma grande reformulação. Não é uma revolução, mas é uma notável atualização estética e funcional. Os designers também fizeram alterações no para-choque dianteiro, nos faróis de LED – equipados com novo sistema de iluminação, no para-choque traseiro e nos logotipos da marca. O design das jantes de liga leve também mudou, assim como a gama de cores disponíveis.

Muitos detalhes De Sorrento sim Inspirado no Hyundai Santa Fé; E desta última criatura maravilhosa surge uma melhoria significativa no pacote tecnológico de sistemas de assistência à condução (ADAS). Soluções tecnológicas avançadas prometem reduzir significativamente a probabilidade de acidentes e suas consequências. Quanto ao interior, encontramos uma novidade no painel com duas telas que funcionam como dois protagonistas: uma para o painel de instrumentos e outra para o sistema de infoentretenimento. Ambos têm diagonal de 12,3 polegadas.

As saídas circulares do ar condicionado e o seletor de marcha rotativo no console central foram modificados. Outras características muito interessantes são o teto solar panorâmico, iluminação ambiente, climatização multizonas, porta traseira eletrónica, tecnologia Kia Connect Car, bancos ventilados e vários modos de condução. E os motores? lá Força maxima Deve alcançar Mais de 260 cavalos de potência. Infelizmente, os preços ainda não foram revelados, mas ainda se espera que estejam exatamente alinhados com os preços de 2023. Talvez. O valor de mercado ultrapassará os 50.000 euros.