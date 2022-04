Novíssimo Telegram: uma torrente de notícias com a atualização mais recente

Muitas inovações que o Telegram introduziu com a nova atualização que já está sendo distribuída em dispositivos Android, iOS e desktop

cabo O ditado “limpeza de primavera”, remoção de poeira revolucionou – é preciso dizer – o aplicativo de mensagens instantâneas com funções importantes que tocam praticamente todas as principais funções da plataforma. clássico Atualizar No início do ano (ou próximo disso) transforma-se assim numa oportunidade favorável para mergulhar nas propriedades cabo E melhorias – algumas das quais os usuários estão esperando muito – permitirão que o aplicativo de Pavel Durov se aproxime de seu concorrente O WhatsApp.

Arquivos difíceis de indexar notícias do telegrama Devido à enorme quantidade de anúncios que acompanham a nova atualização, mas estamos tentando. Vamos começar com uma mudança aparentemente pequena, mas com um impacto prático que não deve ser subestimado: o aplicativo permitirá Converta qualquer som no tom de notificação, que dá aos usuários a oportunidade de criar alertas personalizados para qualquer chat. Você pode usar trechos de sua própria música ou até mesmo melodias de memes para qualquer conversa: basta tocar em um pequeno arquivo de áudio ou em uma mensagem de voz no bate-papo para adicioná-lo à lista de sons de notificação.

o Toques de notificação de telegrama Ele pode ser acessado entrando nas configurações e rolando até o item “Notificações e sons”: nesta seção você pode definir tons personalizados para conversas individuais, a fim de descobrir qual contato ou grupo recebeu anteriormente uma nova mensagem. Preste atenção a uma precaução: os toques suportam arquivos com tamanho máximo de 300 KB, arquivos de áudio e mensagens de voz por no máximo 5 segundos.

Outra novidade de cabo está relacionado auto-eliminação Em Perfis, cujo novo menu permitirá acesso rápido à função, bem como suporte para configurações de timer agora aprimoradas. O aplicativo de mensagens também decidiu estender Visualizações de respostas Mesmo ao encaminhar mensagens em outros chats, aprimorando um dos recursos mais apreciados pelos usuários.

Telegram, a nova atualização revolucionou os bots

o Nova atualização do telegrama Também sugere mudanças importantes para robô. Os desenvolvedores de bot já estarão à sua disposição Novas ferramentas Para criar interfaces mais flexíveis usando JavaScript. De acordo com a equipe de desenvolvimento, com o novo recurso, os bots do Telegram poderão substituir completamente qualquer site. Além disso, os mesmos bots podem ser definidos como Funcionáriosenquanto dá a eles permissões exclusivas em chats e grupos. cabo No entanto, ele especificou que os bots só podem ser adicionados aos canais como administradores, enquanto para os grupos haverá mais espaço para seleção (membros ou administradores).

A plataforma anunciou então um novo recurso dedicado a Telegrama para iOS, com referência especial à tradução no aplicativo. De fato, os desenvolvedores melhoraram esse recurso introduzindo novos idiomas e melhorando a qualidade da tradução. Topo AndroidPor outro lado, o Imagens em Imagenspara melhorar um recurso que é mais apreciado pelos usuários.

Por fim, as pequenas alterações estão relacionadas às novas animações na interface de Configurações e aos novos emojis animados.