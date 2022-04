Acesso ao telegrama, sons de notificação personalizados (e muito mais)

cabo Recebeu outra atualização substancial durante o feriado de Páscoa, um Um pouco mais de um mês antes do mês anterior e totalmente cheio de novidades. com o Versão 8.7 Vem a capacidade de criar tons de notificação personalizados, novas opções para chats silenciosos, atualização de bots e melhorias em recursos mais antigos.

Sons de notificação personalizados

Com a última atualização possível Defina qualquer som como tom de notificação. Por exemplo, um usuário pode clicar em um pequeno arquivo de áudio ou em uma mensagem de voz compartilhada em um bate-papo para adicioná-lo instantaneamente aos sons de notificação. A equipe do Telegram define: Tons de notificação em todas as plataformas e gratuitos

Os tons de notificação podem ser acessados ​​seguindo o caminho Configurações > Notificações > Sons

Tons de notificação personalizados podem ser definidos para conversas individuais ou tipos inteiros de bate-papos

Até 5 segundos e até 300 KB podem ser definidos como tons de notificação para arquivos de áudio e mensagens de voz

o canal de sons de notificação Ele permite que você experimente alguns dos sons de notificação criados pela equipe do Telegram

Duração do bate-papo silencioso

É possível agora Especifique com mais precisão por quanto tempo o bate-papo deve permanecer silenciado, não apenas 8 horas ou dois dias. Cada conversa lhe dá acesso a um menu simplificado para alterar alertas com as opções ‘Mute’, para receber as alterações silenciosamente, e ‘Silence’ para desativar os alertas completamente. Os caminhos a seguir são: No Android: toque em Notificações na página de informações do bate-papo ou no menu de três pontos e selecione Silenciar no cabeçalho do bate-papo

No iOS: toque em Silenciar na página de informações do bate-papo

Nova lista de exclusão automática em perfis

Atualização faz mais Fácil de ativar a função de remoção automática (agora menos toques necessários) e Suporta configurações de temporizador flexíveis (por exemplo, 2 dias, 3 semanas, 4 meses, etc.). A autoexclusão é ativada selecionando o menu de três pontos na página de informações do bate-papo.

As respostas estão nas mensagens fornecidas

o As visualizações de resposta também são incluídas ao encaminhar mensagens em outros bate-papos. Na verdade, é uma extensão de mensagens encaminhadas para uma funcionalidade já existente de mensagens que não foram entregues. Ao clicar na pequena visualização, você pode ir imediatamente para a mensagem original. O usuário sempre pode decidir ocultar o nome do remetente e as anotações de mídia se desejar encaminhar a mensagem anonimamente.

Novidade para robôs

O Telegram agora oferece aos desenvolvedores a capacidade de Crie bots usando JavaScript Com vantagens importantes do ponto de vista da interface do usuário, como o Telegram aponta: cCom isso, os bots do Telegram podem substituir completamente qualquer site […] Essas interfaces podem ser programadas de acordo com o tema do usuário – modificando as cores em tempo real, por exemplo, ao alternar entre os modos diurno e noturno ou definir temas personalizados. Desenvolvedores interessados ​​podem Consulte esta página. Outra novidade com os bots diz respeito à capacidade de adicionar bots a grupos e canais diretamente de um perfil de bot e configurar instantaneamente os direitos e permissões do bot: Bots só podem ser adicionados a canais como administradores, enquanto eles podem ser adicionados a grupos como membros e administradores.

Melhor tradução de mensagens no IOS

lá A função de tradução foi aprimorada para iOS e suporta muitos outros idiomas (Agora a par com os suportados no Android). Para ativar as legendas, basta seguir o caminho Configurações> Idioma; Isso adicionará o botão traduzir ao menu de contexto quando uma mensagem for selecionada.

Picture in Picture Otimizado no ANDROID

A atualização traz várias melhorias para o recurso Picture-in-Picture no Android: Você pode compactar a janela para redimensioná-la

Ao tocar na tecla “x” você pode fechar a janela

A caixa apresenta um novo design circular

Novas Animações, Novas Animações