Data de lançamento e trailer, um novo RPG chegando mais cedo! – Multiplayer.it

Xenoblade Chronicles 3 Ele tem um no final dia de lançamentoanunciado oficialmente por um Trailer para um filme Postado em These Minutes by Nintendo: estará disponível em 29 de julho de 2022, aparentemente exclusivamente no Nintendo Switch.

Portanto, a chamada vem de repente, pois após as apresentações anteriores a data exata de lançamento não foi mencionada, após o período especificado deste ano no verão, mas em vez de um Nintendo Direct dedicado, um novo trailer foi lançado diretamente, que você pode ver acima.

Este é o novo capítulo da popular série de RPG japonesa desenvolvida pela Monolith Soft para Nintendo Switch. Curiosamente, a primeira informação foi que Xenoblade Chronicles 3 foi lançado em setembro, então esta é uma das raras (praticamente inexistentes, para este período histórico específico) de um jogo cuja data de lançamento é era esperado Comparado ao orçado.

Nos últimos dias vimos a imagem principal do jogo, que destaca todos e 6 personagens principais que compõem o colorido elenco de Xenoblade Chronicles 3, bem como o novo trailer mostra como a narração deste novo capítulo é totalmente pactuada, dividida nas histórias de todos os heróis presentes, começando com Noah. Na verdade, todos os seis meninos compartilham o fato de serem perseguidos como “monstros” pelas duas nações de onde vêm.

O motivo também é revelado em parte no novo trailer do jogo: os personagens podem assumir formas muito poderosas…Ouroboroso tipo de transformação capaz de tornar os meninos entidades de guerra muito perigosas.