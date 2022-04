David Jaffe rejeita acordo de US$ 100 milhões como crítica ao governo chinês – Nerd4.life

David Jaffeconhecido como o autor de Twisted Metal e God of War, alegou ter rejeitado um negócio de US$ 100 milhões a partir de Tencent, está associado ao desenvolvimento de um novo jogo, porque ele não quer trabalhar com uma empresa chinesa. Em seguida, o autor criticou o governo chinês.

falando em Ícones Sagrados + Podcast David Jaffe (disponível por uma taxa, transcrito pela VGC), disse: “Tenho um acordo de US$ 100 milhões. Fui chamado por uma empresa chinesa… e disse ‘Não, obrigado’, porque você é a Tencent e eu não não quero fazer nada com você.”

“Foi ruim porque A seção ocidental de Tencent Ele era ocidental comparado a falar comigo e tentou não criticá-lo. Espero que ele tenha a pele grossa. Ele é CEO há mais tempo do que eu, mas respondi: “Não quero lidar com uma empresa desse tipo, com um governo desse tipo”.

Mais adiante no podcast, Jaffe Ampliou seu ponto de vista E eles disseram: “Pare de matar pessoas. E novamente as pessoas dirão ‘as mãos americanas não estão limpas’ e não, elas não estão, mas […] Temos um sistema e se realmente nos importamos, podemos mudar as coisas. Na China, eles te pegam no meio da rua se você entrar na internet e falar algo ruim sobre a polícia ou o governo ou qualquer outra coisa e quem sabe quando eles o verão novamente. E nós nem falamos sobre o que acontece se você for uigur ou *****.”



Vale lembrar que a Tencent, além de ser proprietária da Riot Games (League of Legends), possui 40% das ações da Epic Games e diversas ações da Activision Blizzard, Ubisoft, Krafton, PlatinumGames, Mervelous Inc, Playtonic Games e muitas outras empresas de videogames ( e não, Tencent Eles são mais do que apenas videogames.)