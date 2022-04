Mais jogos de PS4 e PS5 chegando ao PC, aqui está a lista de vazamentos – Nerd4.life

Um vazador, via Reddit, deu sua opinião em Jogos de PlayStation chegando ao PC. tornar a fonte um Listatambém indica quem é o responsável pelo negócio de transferência.

Horizon Forbidden West: Em breve, jogos de guerrilha estão ao vivo nele

Uncharted: Em andamento para Iron Galaxy, mas não está claro se o vazador está falando sobre o já conhecido Uncharted Collection Legacy of Thieves ou se ele também está falando sobre as primeiras temporadas

Ratchet & Clank (2016) e Ratchet & Clank Rift Apart: ambos em produção na Blind Squirrel Games e Jetpack Interactive, duas equipes conhecidas por lojas de PC-Console

Gran Turismo 7: a própria Polyphony Digital cuida disso

Demon’s Souls: versão para PC em andamento no Bluepoint

Ghost of Tsushima + DLC: O port está nas mãos de Nixxes há algum tempo

God of War Ragnarok: Blind Squirrel e Jetpack Interactive (que portou o primeiro God of War para PC) funcionarão em Ragnarok depois de terminar o trabalho em Ratchet & Clank

Além disso, o vazamento afirma que depois de concluir o porte de God of War Ragnarok, a Sony começará a publicar suas próprias publicações. Exclusivos do PlayStation no PC mais rápido. Alguns meses se passarão entre a versão para console e a versão para PC, até um máximo de um ano.



Deus da Guerra Ragnarok

Como sempre, lembramos que é um arquivo VazamentoE não é uma informação oficial: sabe-se que o autor vazou, mas isso não é suficiente para considerar seguro o que foi dito. A estratégia da Sony para o mundo dos PCs está clara há algum tempo, então é plausível que os nomes acima estejam destinados a alcançar, mas não é certo que o ritmo de trabalho e as equipes com as quais estão lidando sejam exatamente o indicado. por vazamento.

Entre os nomes mais esperados para God of War Ragnarok: A última notícia sobre ele é o fato de um representante de Thor ter visitado os estúdios de Santa Monica e desafiado uma estátua de Kratos.