Chefe de Pesquisa e Design deixa a Microsoft após 20 anos – Nerd4.life

Chris Novak Ele era o chefe do departamento Pesquise o design do Xboxdentro da Microsoft, há muito tempo, com 20 anos em Redmond que chegarão ao fim nestes dias, anunciou sua disposição de Sair da Microsoft e Xbox.

Novak ingressou na divisão Xbox em 2002 como diretor de design, logo após a Microsoft lançar o primeiro Xbox, e tornou-se engenheiro de design em 2007. A partir daqui, ele continuou a desenvolver Hololens e Xbox Onemas em 2016 ele se tornou chefe de pesquisa e design do Xbox, concentrando-se principalmente na experiência do usuário e no design da interface.

“Adorei todo o meu tempo no Xbox”, disse Novak em seu post no LinkedIn, “Construindo umExperiência abrangente Para os jogadores é um privilégio.



Chris Novak do Xbox

Há poucas coisas em que se pode trabalhar na vida que podem despertar tanta paixão nas pessoas. Adoro ouvir os jogadores e antecipar os próximos momentos de diversão inesperada. “Os videogames são ótimos e o Xbox sempre estará comigo”, escreveu Novak.

Não temos informações sobre qual novo emprego Novak assumirá quando deixar a Microsoft, após um possível hiato. Em uma entrevista recente publicada pela Polygon, o chefe de pesquisa e design do Xbox Grandes coisas estão por vir Para o console da Microsoft: “Tenho 20 anos com o Xbox”, disse ele, “para mim, algumas das coisas que chegam ao Xbox, que são incrivelmente empolgantes, estarão conectadas a anos de trabalho aqui”.