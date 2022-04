Saints Row, prévia – Nerd4.life

Apresentado oficialmente durante a Gamescom para 2021, certamente não se pode dizer que este novo Saints Row incendiou vidas. Na verdade, se havia algo de bom no primeiro trailer, foi apagado por inúmeras controvérsias que na maioria das vezes não tinham nada a ver com o jogo real, e que, no entanto, não parece particularmente bom. O evento do ano passado foi um mal-entendido, então um trailer mal montado, ou realmente o novo Saints Row não poderia aspirar a mais nada? Esta é a suspeita que rodou até poucos dias atrás sobre a reinicialização do Volition, que hoje podemos revelar a você foi parcialmente resolvida graças a uma nova onda de informações vindas diretamente da fonte que propomos neste Críticas de vídeo para Saints Row.

Finalmente em foco

Saints Row: O editor é tão profundo quanto louco. Aqui você pode realmente ser qualquer um! Deep Silver e Volition na verdade nos mostraram 22 minutos de vídeo com informações suficientes para nos fazer mudar drasticamente de ideia sobre o novo Saints Row, que passou de um projeto incolor para uma simulação de farsa potencialmente definitiva, que é uma varinha por enquanto. Colocado pessoalmente nas mãos de Just Cause 2. Digamos que pouco se fala sobre a jogabilidade, a apresentação se concentrou nela Personalização Permitido, mas quaisquer alterações na arma, personagem, veículos e sede são mostradas nos menus do jogo e em movimento total. Peças de jogabilidade bem combinadas, tiradas de fora e não como o jogador experimentará, que, no entanto, atingiram a marca, finalmente revelando Saints Row em boa forma. Expressar-se é um conceito-chave em Saints Row e, para isso, teremos várias opções que parecem incríveis. EU 'Editor de personagens Ele permite que você crie personagens completamente diferentes, e a capacidade de alterar a textura da pele com as alternativas mais extremas, como videiras cintilantes e cortar rochas vulcânicas ao Coisa do Quarteto Fantástico, libera você de qualquer obrigação. Em Saints Row será possível criar personagens muito realistas, heroínas divertidas que parecem ter saído de um anime, vingadores atômicos com crânios deformados e traços assimétricos. As opções mais inesperadas foram adicionadas a essa já excepcional camada de personalização, e há muitas delas também: poderemos especificar os detalhes de nosso gênero ou com qual ícone cobrimos, por exemplo, um coração ou um mais risível banana, qualquer marca de bronzeado / queimadura e depois tatuagens e cicatrizes inevitáveis, mas em tais quantidades raras. Mas os personagens também contarão com movimentos e habilidades especiais.

Batmóvel ou 313?

Saints Row: Adoramos o trabalho exagerado, mas tem que ser feito direito. O novo Saints Row também passará neste teste? Podemos encontrar o mesmo interesse em Personalização de veículos e armas. A aparência de cada carro pode ser distorcida pelo uso de kits, gadgets e spoilers; Como nossos corpos, até os carros podem ser levados ao extremo, por exemplo, fabricando pneus tão grandes que se assemelham ao lendário 313 do Pato Donald. Os carros podem ser equipados com upgrades especiais que permitem obter um turbo infinito, além de aproveitar um tiro lateral ou uma espora de Bondiani para rasgar as rodas de qualquer caçador. O cabo de puxar para trás pode ser especialmente divertido, especialmente para sobrecarregar a física do jogo que esperamos estar à altura. Quanto às armas, o mesmo tratamento: além de podermos mudar texturas e adicionar bugigangas diferentes, também poderemos tirar proveito de skins especiais capazes, por exemplo, de transformar uma submetralhadora em um pára-quedas mortal, semelhante ao verdadeiras metralhadoras Joker que também apresentarão novas animações para -hoc; No vídeo, um deles também foi mostrado peles especiais Dedicado a um lançador de foguetes, e convertido em um case de guitarra modelado uma vez no México por Rodriguez. Já sei que vou me divertir muito procurando todas as citações e acertando…

sob controle

Saints Row: um império do crime dirigido por um chef maluco… e por que não? Tudo o que dissemos até agora também estará disponível para os seguidores que vão povoar o cada vez mais chamativo quartel general dei Saints, a agora clássica “igreja” na qual podemos nos adaptar a todos os tipos de delírios de grandeza. Ah, também podemos decidir com quais carros eles vão circular pela cidade, mas não é um trabalho novo. Nos minutos finais do vídeo, também temos um vislumbre de que tipo de estrutura Saints Row avançará: No segundo andar da igreja, encontraremos o riacho estratégico, e acima dele um mapa da cidade dividido em zonas para não incomodar. Cada área fornecerá aos santos uma renda constante que provavelmente aumentará à medida que concluirmos as atividades, divididas em maiores e melhor imaginadas, menores e, finalmente, desse grupo diversificado composto principalmente de itens colecionáveis. Nada particularmente emocionante à primeira vista, mas Saints Row é o último a querer e, finalmente, deve dar um impulso ao mundo aberto.

Esperando o resto…

Saints Row: E o mesmo pequeno lote pode ser usado no resto da turma, como é claro para a igreja, a sede dos santos O que Saints Row deve fazer é abraçar sua natureza caixa de areia Ao todo, desfrute de missões totalmente loucas e nunca nos leve muito a sério, digamos nunca. A série sempre teve grandes problemas de identidade e, eventualmente, encontrou problemas para escolher não ter nenhum. Agora ele tem a chance de recomeçar, mas não pode errar nem em um dos componentes. No momento, podemos dizer que o falso início da revelação foi amplamente negado por esse novo lote de informações e, como também imaginamos um novo trailer que todos vocês só podem ver quando lançarem esta visualização online.

Parece que a reinicialização de Saints Row finalmente atingiu o alvo, mas ainda é muito cedo para comemorar. Agora queremos saber todo o resto: entender até que ponto a jogabilidade se baseia em causa e efeito, o peso da física, potencial enredo e detalhes sobre o multiplayer porque o celeiro em Saints Row é essencial, o que podemos esperar a seguir missões e conteúdo secundário espero que esteja mais alinhado com o segundo jogo da série. Vamos torcer para que eles não gastem todo o seu orçamento nos dando um bilhão de roupas diferentes, porque isso seria uma pena. Descobriremos a verdade com entusiasmo em 23 de agosto.