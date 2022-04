Postal 2 é gratuito no GOG, incluindo duas expansões, mas por tempo limitado – Nerd4.life

correio 2 Nessas horas é Gratuito no GOG Para comemorar o lançamento de acesso antecipado da quarta parte da série de corrida com tesouras irreverentes e extremamente violentas. Caso tenha interesse, sugerimos que aproveite o quanto antes: a iniciativa só será válida até 23h30, horário italiano, na sexta-feira, 22 de abril de 2022.

Você pode resgatar o Postal 2 gratuitamente clicando no logotipo relevante na página inicial do GOG, que você pode acessar para este endereço, após o login. Depois de concluído, o jogo será adicionado à sua biblioteca para sempre, sem absolutamente nenhuma restrição, como se você o tivesse comprado.

Postal 2 como presente do GOG inclui o jogo base, as duas primeiras expansões, além de uma série de extras, incluindo papel de parede HD, avatares, história em quadrinhos, músicas que serão enviadas por álbum e toques. E se isso não for suficiente, saiba disso Mail: Classic e Uncut também são gratuitos no GOG por um período de tempo indefinido e você pode resgatá-lo de aqui.

Para quem não conhece, Postal é uma série que faz da violência e do caos seus pontos fortes. Recentemente, o novo capítulo do Postal 4: No Regerts saiu do Early Access e pode ser adquirido no GOG com 20% de desconto. Além disso, se você ainda não o fez, sugerimos que você leia nossa análise.