Red Dead Online, usuários irritados com a Rockstar Games por falta de conteúdo – Nerd4.life

Por fim, a controvérsia sobre a situação atual da Red Dead Online, com muitos usuários em pé Protestando contra os jogos da Rockstar, via mídia social, por causa de Escassez de conteúdo que recentemente distinguiu a plataforma multiplayer online de Red Dead Redemption 2, com todos os esforços parecendo estar focados em GTA Online, pelo menos de acordo com o que esses usuários relataram.

A empresa anunciou recentemente a primeira atualização de 2022, que inclui alguns bônus e adições planejadas para o próximo período, incluindo eventos especiais Call to Arms, Gang Hideout e outros, mas isso não é suficiente para muitos jogadores do Red Dead Online, que estão reclamando sobre a falta de compromisso da Rockstar Games On Plataforma multijogador de Red Dead Redemption 2.



Red Dead Online, um meme lançado no Reddit sobre o estado atual do suporte

Acima de tudo, é claro, de acordo com muitos, que A diferença no tratamento Entre Red Dead Online e GTA Online, com os desenvolvedores parecendo mais focados no último do que no anterior: Apesar de estar ativo desde 2013, o multiplayer GTA 5 experimentou um desenvolvimento mais estável e progressivo e agora será apoiado por mais do que o compromisso da Rockstar, de acordo com os jogadores frustrado.

Por esse motivo, o Twitter está aumentando seu alcancehashtag #SaveRedDeadOnline, no mainstream nestes primeiros dias de 2022, em um esforço dos usuários para mostrar alguma oposição aos Jogos Rockstar, tentando fazer com que eles se envolvessem mais no Red Dead Online: “Dois anos dessa merda na Rockstar agora, você simplesmente não estou mais interessado: foi a atenção para Red Dead 2 ”, por exemplo, Ben T. escreveu no Twitter.

GTA Detective escreve: “Três anos negligenciando Red Dead Online em favor de um jogo caótico de 8 anos de idade como GTA Online. Red Dead Online foi deixado para apodrecer devido à incompetência da Rockstar em ouvir sua comunidade”, escreveu GTA Detective. alguns exemplos.

As coisas não estão melhorando reddit, já que o subjogo oficial do jogo é frequentemente invadido por postagens de protesto, bem como memes cínicos sobre o “desaparecimento” da Rockstar Games do mundo de Red Dead Online, que foram deixados por conta própria sem grandes atualizações.