Nada no Nintendo Switch Pro, mas em 2024 um console da próxima geração chegará para analistas – Nerd4.life

O Nintendo Switch terá um verdadeiro sucessor em 2024, segundo alguns analistas, mas este não será o modelo alegado Nintendo Switch Pro quem – qual não será esperado Da empresa, mas é real O novo console da próxima geração da Nintendo.

Essa é a expectativa Análise de Pavimentos Harding Rolls d’AmpereO que silenciaria os rumores intermináveis ​​sobre o suposto Nintendo Switch Pro em favor de algo inteiramente novo, que poderia seguir a seqüência de sucesso do Switch, mas também poderia ser algo diferente.



A família Nintendo Switch permanecerá a mesma até que um novo console chegue em 2024?

“Espero que o mercado de hardware para jogos fique quieto construção Ao longo de 2022, com as vendas do Nintendo Switch em declínio e após dois anos de ótimos resultados no segmento de consoles de videogame, ”Harding-Rolls escreveu para GamesIndustry.biz.

De qualquer forma, a família de hardware Nintendo Switch continuará a existir Mais vendido em 2022 Atingimos cerca de 21 milhões de unidades vendidas e também ajudou a lançar o Nintendo Switch OLED. ”No entanto, tudo isso não levará a novos desenvolvimentos nesta linha:“ Não espero um Nintendo Switch Pro em 2022, estamos planejando um console de próxima geração da Nintendo para Final de 2024, então não estou convencido de que o modelo Pro esteja inteiramente destinado a surgir. “

Na verdade, a Nintendo sempre negou os rumores sobre um modelo melhorado do Nintendo Switch, conhecido como “Pro”, há vários anos. Por outro lado, lançado no ano passado Nintendo Switch OLEDIsso melhora a tela embutida do painel OLED com maior qualidade e tamanho, enquanto mantém a compatibilidade do hardware original. A Nintendo também afirmou no passado que o ciclo de vida do Nintendo Switch pode durar muito tempo, o que pode não coincidir com o lançamento do console de próxima geração já em 2024, mas ainda há tempo para voltar ao assunto. .