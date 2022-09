Pixel Watch em toda a sua glória: vídeo oficial do Google

relógio de pixelO novo relógio inteligente da O Google tanto Manchetes de jornal Nas últimas semanas, voltou ao centro das atenções graças a um vídeo recente que a empresa postou em seu perfil oficial do YouTube.

A apresentação real do aparelho está marcada para quinta-feira, 6 de outubro, mas a partir de agora é possível curtir o Google Pixel Watch de todos os ângulos e perspectivas, e descobrir mais detalhes técnicos.

O design do Google Pixel Watch não tem mais segredos

Antes de continuarmos, vamos curtir o vídeo que escrevemos há pouco, e logo de cara, será possível notar como os inúmeros vazamentos foram confirmados online e o smartwatch Pixel é mostrado como um herói:

Vejamos primeiro como, do ponto de vista o designNão há surpresas especiais em comparação com o que já sabíamos. O Google Pixel Watch tem uma estética mínima com linhas suaves que estão de acordo com os gostos atuais do público-alvo deste dispositivo.

Ao mesmo tempo, não está claro qual é o real Espessura da borda Da tela instalada no Pixel Watch, considerando o fato de que no vídeo que acabou de assistir é quase impossível distingui-lo da cor do fundo: se fosse fino o suficiente, o Google certamente teria reforçado esse aspecto construtivo.

Embora haja um pouco de ceticismo sobre isso, a caixa do Pixel Watch tem uma forma arredondada e isso refuta teorias improváveis ​​sobre seu formato mais nítido e quadrado, um cenário que logo foi descartado como de fato. subordinar um vazamento aparecia de vez em quando.

O clipe sugere então uma fixação magnética às alças, portanto, só deve ser possível usar aquelas projetadas especificamente para o Google Pixel Watch. Não perca a roda lateral para se deslocar entre as diferentes interfaces do sistema operativo, bem como o ecrã tátil obrigatório.

Então o Google escolheu mostrar parte de um arquivo mostrador do relógio que pode ser usado com o relógio, do mais importante ao mais detalhado. Alguns deles também fornecem espaço para o ícone do coração: assim, a função de monitoramento da frequência cardíaca é confirmada (o oposto era preferível para dizer o mínimo).

Enquanto aguardamos a apresentação oficial do Google Pixel Watch, damos um pequeno conselho sobre um dos concorrentes diretos: por alguns dias, Samsung Galaxy Watch 5 Estará disponível em uma versão de 44 mm Na Amazon por apenas € 243 Obrigado Útil 26% de desconto.

