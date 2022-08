Inkulinati estará em serviço desde D1, para PC, Xbox e Cloud – Nerd4.life

Xbox Game Pass Vai dar as boas-vindas a outro jogo desde D1: Inculcar. De acordo com a Yaza Games, desenvolvedora, o jogo de estratégia estará disponível no serviço da Microsoft no PC, Xbox One e Xbox Series X | S e formato de nuvem.

Inkulinati está programado para 2022 Ou, como mencionado no Steam, para o “Ano do Senhor 2022”, em relação ao cenário medieval do jogo. Também está chegando ao Nintendo Switch.

de acordo com Descrição oficialInkulinati é um jogo de estratégia “onde os pergaminhos medievais ganham vida e a bunda de um coelho é mais mortal que a espada de um cachorro. Domine a tinta viva, construa animais, derrote lendas medievais e libere poderes ocultos”.

O jogo está em desenvolvimento há algum tempo, mas parece estar perto de ser lançado. A disponibilidade via Xbox Game Pass definitivamente o ajudará a ganhar mais exposição. o estilo de desenho É único, pois se refere a manuscritos medievais.

Se você gosta de ação no estilo de arte clássico, mas não se importa muito com jogos de estratégia, confira The Procession to Calvary (incluído no Game Pass no momento da redação) e o próximo Pentiment, outro Game Pass planejado. E um exclusivo do Xbox.