A lua está novamente à vista Rússiaapós uma pausa 47 anos. Às 13h10 desta noite, o universo foi lançado Vostochny Testemunhe o emocionante lançamento da missão lua 25carregando consigo um módulo de pouso cuidadosamente projetado para pousar pela primeira vez na região sul do pólo lunar, uma área que contém um tesouro escondido de água na forma de de neve, Um objetivo ambicioso, que a Rússia enfrentou com entusiasmo, embora agora sem uma empresa europeia, uma cooperação que foi interrompida pelo turbilhão de eventos que desencadeou. Desde a invasão da Ucrânia.

“Devolver a humanidade à Lua e, desta vez, plantar raízes lá”: esta foi a visão que em 2015 uniu os esforços da Agência Espacial Europeia e da sua congénere russa Roscosmos. Um sonho desfeito nos anos 70, agora revitalizado com entusiasmo.

Depois de um hiato de 47 anos, A Rússia voltou ao jogo com um lander de 800 quilos, Jabbar o enviou para o céu foguete Soyuz do universo Vostochny. já em junho, Yuri BorisovChefe da Agência Espacial Russa Roscosmos, destacou a árdua estrada. Durante reunião com o presidente coloque dentroconfirmado: Esta missão envolve o pouso na Antártica. Nenhum ser humano jamais fez essa jornada antes. A possibilidade de concluir com sucesso um projeto deste porte é estimada em cerca de 70%.”

Espera-se que o destino seja alcançado em cinco dias, Segue-se o início da fase operacional, que se estima durar cerca de um ano.

A última vez que uma sonda russa tocou a superfície lunar foi com a missão Luna-24, datada de 22 de agosto de 1976, trazendo consigo preciosas amostras de solo lunar.

