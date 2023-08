Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in: motor e recursos

Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in sugerido em combinações Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve. Cada uma com características específicas, para satisfazer qualquer gosto estético e necessidade de mobilidade, as diferentes versões do novo Jeep Grand Cherokee 4xe partilham um elevado nível tecnológico, avançadas capacidades de tração integral e eletrificação.

esse Quinta geração Jeep Grand Cherokee Ele apresenta uma nova arquitetura, um novo sistema de propulsão híbrido, um novo design exterior e um novo interior criado com artesanato de qualidade e tecnologias de ponta.

Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in: o motor

Motor ecológico de excelente desempenho, equipado com tecnologia 4xe (PHEV) que oferece Até 51 km de autonomia elétrica na cidade e uma autonomia combinada de até 700 kmÉ o Grand Cherokee mais sustentável com a melhor capacidade 4WD de todos os tempos. Portanto, sem comprometer o desempenho com Aceleração de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos.

Combina a transmissão do novo Jeep Grand Cherokee 4xe Dois motores elétricos, uma bateria de 400 volts, um motor 2.0 turbo de quatro cilindros e uma transmissão automática TorqueFlite de oito marchas Para garantir alto desempenho e máxima eficiência.

No geral, o sistema 4xe combinado oferece 380 cv e 637 Nm de torque, oferecendo até 48 km de autonomia elétrica no ciclo combinado e 51 km de autonomia elétrica no ciclo urbano. o I-4 turbo de 2,0 litros Pertence à família Global Medium Engine do Grupo Stellantis.

Seja para deslocamentos diários, viagens longas em rodovias ou aventuras off-road, os proprietários do novo Jeep Grand Cherokee 4xe poderão personalizar sua experiência de direção híbrida com base em diferentes necessidades e tipos de jornada. O sistema fornece Três modos de operação chamados E Selectque pode ser selecionado usando os botões apropriados no painel, à esquerda do volante.

híbridos Ele combina o torque fornecido por um motor elétrico com o de um motor térmico. O sistema de acionamento otimiza a potência produzida pela bateria e a potência gerada pelo motor para oferecer a melhor combinação de eficiência e desempenho.

Ele combina o torque fornecido por um motor elétrico com o de um motor térmico. O sistema de acionamento otimiza a potência produzida pela bateria e a potência gerada pelo motor para oferecer a melhor combinação de eficiência e desempenho. elétrico : O motor usa eletricidade sem emissões. Quando a bateria atinge um nível mínimo de carga, ou quando o motorista exige mais torque (por exemplo, quando ele pressiona o pedal do acelerador até o fim), o motor de combustão interna é acionado.

: O motor usa eletricidade sem emissões. Quando a bateria atinge um nível mínimo de carga, ou quando o motorista exige mais torque (por exemplo, quando ele pressiona o pedal do acelerador até o fim), o motor de combustão interna é acionado. eSalvar: Este modo prioriza o motor a gasolina, economizando a bateria para uso posterior. Possui dois modos secundários, denominados Economia de bateria e Carga de bateria, ambos ativados por meio das páginas elétricas híbridas do sistema Uconnect.

Independentemente do modo selecionado, o novo Jeep Grand Cherokee 4xe opera em modo híbrido quando a bateria atinge um nível mínimo de carga. A tela inicial touchscreen do sistema Uconnect permite ao motorista acessar páginas de direção econômica, monitorar o fluxo de potência, verificar o efeito da frenagem regenerativa, programar tempos de carga para aproveitar as tarifas mais convenientes e visualizar o histórico do manual com detalhes de consumo de combustível e eletricidade .

Habilidade lendária 4×4

O novo Jeep Grand Cherokee 4xe oferece capacidade off-road incomparável e dinâmica de condução segura na estrada. Dois sistemas de tração nas quatro rodas garantem desempenho off-road lendário – Quadra-Trac II e Quadra-Drive II Com diferencial autoblocante eletrônico (eLSD) traseiro. Ambos estão equipados com uma caixa de transferência ativa que melhora a tração distribuindo o torque para que seja transmitido à roda com maior estabilidade.

A exclusiva suspensão a ar do Jeep Quadra-Lift, agora com amortecimento eletrônico semiativo, garante 28,7 cm de distância ao solo e 61 cm de capacidade de rolagem. O sistema ajusta automaticamente as configurações do amortecedor de acordo com as condições da estrada para proporcionar maior conforto, estabilidade e controle, mas também pode ser controlado manualmente usando os controles do console e oferece cinco configurações de altura do veículo para otimizar o desempenho.

sistema de gerenciamento de tração, Celik Terine Ele permite que você escolha entre os modos de condução on-road e off-road, que são mais adequados para lidar com uma superfície específica. Este dispositivo é capaz de coordenar eletronicamente a caixa de transferência 4 × 4, sistema de frenagem e manuseio, direção, suspensão, acelerador, caixa de câmbio, caixa de transferência, controle de tração e estabilidade, sistema de frenagem antitravamento (ABS) e resposta da direção.

O sistema Selec-Terrain permite escolher entre Cinco modos de condução diferentes (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand) Mais adequado para lidar com um tipo específico de terreno. Entre as novidades, o novo Jeep Grand Cherokee traz um sistema de desconexão do eixo dianteiro. Quando o veículo detecta que as condições da estrada não exigem o uso de tração nas quatro rodas, o sistema desengata automaticamente o eixo dianteiro e o veículo muda para a operação de tração nas duas rodas, para beneficiar a economia de combustível e a eficiência. O sistema de tração nas quatro rodas é reiniciado automaticamente quando o sistema detecta a necessidade dele.

Jeep Grand Cherokee 4xe Híbrido Plug-in Trailhawk

A quinta geração do Jeep Grand Cherokee oferece uma versão elétrica do 4xe versão Trailhawkque combina até 45 km de autonomia em condução totalmente elétrica e consumo de combustível de 2,9 l/100 km.

O equipamento específico para o novo Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe inclui:

Sistema de tração nas quatro rodas Quadra Drive II com caixa de transferência de duas velocidades e relação de transmissão baixa

Bloqueio traseiro do diferencial autoblocante eletrônico (eLSD)

Sistema de controle de tração Selec-Terrain

controle de velocidade

gancho de reboque azul

Rodas de 18 polegadas com jantes azuis e pneus todo-o-terreno

Assentos com detalhes em camurça e costura azul

Decalque “Trailhawk” preto fosco e azul fosco no capô

telhado preto

Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in: o design

Um perfil de teto mais baixo melhora a aerodinâmica e a eficiência sem sacrificar o espaço de carga, enquanto uma cintura mais baixa e janelas maiores iluminam a cabine e proporcionam maior visibilidade. A grade icônica de sete slots é mais larga e maior, e o novo painel frontal integra radar e outros recursos avançados.

O perfil arrojado do capô longo e fino adiciona força visual, enquanto a linha aerodinâmica da carroceria oferece um design fluido e acabamento refinado. o sistema persianas ativaspára-lamas dianteiros, entradas de ar, perfil aerodinâmico do capô, linha do teto baixa e spoilers traseiros da coluna C melhoram o desempenho na estrada e ajudam a reduzir o consumo de combustível.

Finalmente, eles estão disponíveis pela primeira vez aros de 21 polegadas. Um teto preto brilhante é padrão nos níveis de acabamento Trailhawk e Summit Reserve e pode ser combinado com sete novas cores: Diamond Black, Bright White, Velvet Red, Midnight Sky, Baltic Grey, Zenith Silver e Rocky Mountain.

Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in: interior

O painel frontal inclui saídas de ar novas e mais finas para o sistema de climatização, um novo console central e displays digitais de 10,1 polegadas para o painel de instrumentos digital e rádio touchscreen, bem como um exclusivo display interativo de 10,25 polegadas para o passageiro da frente.

Apresentamos o novo Jeep Grand Cherokee Novos bancos dianteiros ajustáveis ​​em 16 posições, equipado com apoio lombar e função de memória, enquanto nos níveis de equipamento superiores os bancos do condutor e do passageiro da frente estão equipados com um novo encosto com função de massagem. Os assentos aquecidos/ventilados estão disponíveis nas duas primeiras filas em três níveis de configuração.

lá Consola central Ele traz novos controles e um porta-luvas mais espaçoso, que comporta dois aparelhos e um carregador sem fio. A grande novidade é o pacote completo com faróis de LED personalizáveis ​​com configuração diurna/noturna padrão no novo Jeep Grand Cherokee 4xe e sistema de iluminação ambiente com opção de cinco cores disponíveis para as versões Overland e Summit Reserve.

Características do novo Jeep Grand Cherokee 4xe Mais de 110 sistemas avançados de segurança ativa e passivaque inclui a aplicação de tecnologias inovadoras que melhoram a interação entre o motorista, o veículo e a estrada.

