A audiência inicial de aquisição da Activision começa na próxima semana

Conforme relatado pela Reuters, o Primeira audiência preliminar Devido a uma disputa entre a Federal Trade Commission (FTC) e a Microsoft em relaçãoAquisição da Activision Blizzard Está marcado para terça-feira 3 de janeiro de 2023.

Como você já sabe, a Agência Antitruste dos EUA tem toda a intenção de impedir a manobra e, para isso, decidiu abrir um processo contra Redmon. De acordo com a Federal Trade Commission, a aquisição da Activision Blizzard por $ 69 bilhões garantiria o acesso exclusivo do Xbox a algumas das franquias mais poderosas do mercado, principalmente Call of Duty, prejudicaria a concorrência no mercado de consoles e limitaria ou bloquearia certos jogos e conteúdo. nas plataformas PlayStation da Sony e Nintendo.

A Microsoft respondeu dizendo que a manobra beneficiaria jogadores e empresas de jogos, e está disposta a assinar um acordo juridicamente vinculativo com a FTC sob o qual se compromete a publicar Call of Duty em consoles concorrentes por dez anos.

As concessões da Microsoft são uma das principais razões pelas quais muitos analistas de mercado acreditam que impedir uma aquisição da Activision Blizzard não será fácil para a FTC. Enquanto isso, aguardamos também as decisões do antitruste inglês (CMA) e da União Européia que, em caso de resultado negativo, podem colocar em risco a manobra de vez.

De qualquer forma, a audiência preliminar da próxima semana pode ser a primeira de uma longa série de etapas antes que uma decisão final seja tomada no tribunal. A Microsoft pretende concluir a aquisição da Activision Blizzard por Final de junho de 2023mas os tempos podem aumentar precisamente por causa dessa ação legal da Federal Trade Commission.