Uma mulher salvou sua vida com um iPhone | Excelente história

O desenvolvimento tecnológico tem, nos últimos anos, experimentado uma aceleração vertiginosa, o que também tem gerado muitas discussões. Há quem veja as inovações como um mal, um meio que substitui uma pessoa e cria divisão entre as pessoas. Além disso, muitos reclamam do abuso das redes sociais e de quantos jovens estão crescendo nas redes sociais.

Por outro lado, em Muitos acreditam que a tecnologia é uma coisa muito útil Ser capaz de fazer coisas que antes eram impossíveis. A tecnologia pode fazer coisas muito grandes, como nos tornar viagem ao espaço, Encurtando a distância entre a realidade e a ficção científica. No entanto, ele também teve sucesso com projetos menores e mais modestos, como Entre em contato com todos nós de forma consistente, rápida e barata.

Entre as inovações tecnológicas estão aquelas que provavelmente mais conseguimos tocar com as mãos todos os dias, às vezes dando quase como certo, Móvel. Na verdade, como a Internet se tornou tão popular, tornou-se possível usá-la no campo da telefonia e comunicações e gerenciamento de construção canais de comunicação que até recentemente era visto como impossível de alcançar.

A Apple e a inovação tecnológica

Loja da Apple?

Os dispositivos móveis são um grande portador de diatribe, que ainda hoje é debatido sem encontrar uma solução real. hostilidade Desenvolve-se entre aqueles que o usam andróide O que, por outro lado, é preferido iOSEuSistema operacional Apple.

o sistema andróide Ele pode ser encontrado em muitos dispositivos diferentesde smartphones a tablets e de TVs a decodificadores. Eles não estão aqui Não determinantes Das marcas, onde você pode encontrar tal sistema em Quase qualquer tipo de smartphone Atualmente no mercado.

Por outro lado, iOS É um sistema operacional que você pode usar Apenas em dispositivos Apple por exemplo, iPhones, iPads e Macs. Então a grande diferença é que iOS é um sistema fechadoque não permite mais liberdade para seus usuários durante Android, sendo de código aberto, Ele permite várias possibilidades de personalização para a interface e para a experiência geral.

no entanto, iOS Segundo muitos técnicos do setor, O sistema operacional mais suave permanece Entre os dois, capaz de garantir maior segurança contra qualquer tipo de vírus informático.

Mulher salva pelo iPhone

Tecnologia Apple

Falando em tecnologia e progresso tecnológico, O nome Apple aparece com bastante frequência Graças às funções que continuou implementando em seus dispositivos ao longo dos anos. Entre os mais famosos está Job SOS emergência via satélite O que lhe permite contactar os serviços de emergência mesmo em situações excecionais, quando não tem outra forma de os contactar. Esse recurso, no entanto, não está disponível na Itália.

Outra função interessante do ponto de vista da segurança é Detecção de incidentes Isso permite a detecção de acidentes rodoviários graves, como impactos frontais e laterais, colisões traseiras e capotamentos.

No entanto, a função que causa muita discussão é chamada positivamente Onde. Na verdade, esta função permite localizar os satélites do iPhone. Graças a este trabalho, o Corpo de Bombeiros de San Bernardino, Califórnia, Eles conseguiram localizar uma mulher.

Os serviços de emergência foram enviados ao local após um relatório de acidente Uma estrada e um carro foram encontrados lá “além da estrada”. Lá dentro estava c mulherEle passou a noite toda trancado no carro graças à intuição de seus parentes encontrado. De fato, os familiares pensaram, depois de não ter notícias dele por várias horas Use o Find My network para rastreá-los e enviar ajuda.

mulher Encontrado a cerca de 200 metros de distância Da rodovia, ela agora está internada em um centro de trauma na Califórnia, devido aos ferimentos graves que sofreu, mas se ela ainda estiver viva, muito do crédito vai para ela. Iphone.