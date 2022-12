Mês de lançamento confirmado por Jez Corden do Windows Central – Multiplayer.it

Jez Corden do Windows Central confirmou que mês de lançamento para Redfallque foi revelado nas últimas horas pelo insider Klobrille, também estreitando a janela de lançamento: a primeira semana de maio de 2023.

Redfall é um jogo de tiro exclusivo para Xbox e PC desenvolvido pela Arkane Studios, a empresa de software Arx Fatalis, Prey, Deathloop e Dishonored. O insider Okami13 foi o primeiro a relatar maio de 2023 como o mês do lançamento, e outros o seguiram, incluindo o já mencionado Klobrille.

Fontes contactadas por Corden, que desejaram manter o anonimato, já confirmaram a informação, adiantando que a Microsoft também ambiciona um período de acesso antecipado ao jogo, gerido à semelhança do que foi feito com Forza Horizon 5 (que pré-encomendei que a Premium Edition era capaz de jogar a partir de 5 de novembro de 2021 em vez de 9 de novembro).

Portanto, se tudo correr conforme o planejado, poderemos jogar Redfall no PC e Xbox Series X/S nos próximos meses. Lembre-se que também estará disponível no lançamento jogo de fliperamatornando-o jogável em muitos outros dispositivos.

Redfall é um dos maiores exclusivos do Xbox de 2023, provisoriamente previsto para 2022 junto com Starfield. Como sempre nesses casos, aconselhamos que você não tome as informações pelo valor de face, pois está faltando confirmações oficiais.