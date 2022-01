Anunciou todos os detalhes do SoC móvel com GPU AMD RDNA 2 e ray tracing – Nerd4.life

AMD e Samsung unem forças para dar vantagem ao novo SoC Samsung Exynos 2022, que supostamente transformou algumas das melhores supermodelos Série Samsung Galaxy S22, que promete grandes coisas nos jogos graças à GPU Samsung Xclipse. Na verdade, isso é baseado na arquitetura AMD RDNA 2 e aproveita as tecnologias mais recentes, incluindo módulos Ray Accelerator para gerenciar o rastreamento de raios.

Além dos recursos de ray tracing, o arsenal da GPU Samsung Xclipse 920 Inclui também o Variable Rate Shader (VRS), até então restrito a hardware de PC/console, e a tecnologia Advanced Multi-IP Governor (AMIGO), que promete equilibrar o consumo com jogos mais exigentes graficamente. É tudo alimentado pela CPU que não altera a arquitetura, mas passa para os núcleos ARM v9 a 4nm EUV, mais eficiente e com mais desempenho.

Portanto, encontramos um total de 8 núcleos, incluindo um núcleo ARM Cortex-X2 para atuar como líder, 3 núcleos AMD Cortex-A710 projetados para maior eficiência e um ARM Cortex-A510 que aumenta a potência geral, mas visa reduzir o consumo. Além disso, no pacote, há também um novo pacote unidade de processamento neural, um NPU mais avançado certamente perde seu núcleo em relação à série anterior, mas promete dobrar o desempenho.



Apresentando o Samsung Galaxy S22

Por outro lado, houve algumas mudanças em termos de Conexão, já avançado no caso do Samsung Exynos 2100. Mas o modem 5G pode chegar a 10 Gbps em download, contra os 7,35 anteriores, graças ao novo E-UTRAN Radio – Dual Connection (EN-DC) que suporta tanto 4G quanto 5G sinais. Além disso, há outras pequenas inovações como suporte para câmeras com Zero Shutter Lag, máximo de 108 MP na câmera única e 64 + 32 MP nas câmeras duplas. Em vez disso, o máximo de 200 megapixels para a câmera única e decodificação de 8k a 60 fps não muda, mas como dissemos, a principal novidade são as capacidades da GPU, que sem dúvida destacam o novo chip.

Folha de dados do Samsung Exynos 2200 SoC