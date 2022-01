A Microsoft está entrando no mundo dos vídeos adquiridos da Activision, para um título da República – Multiplayer.it

“Microsoft si dà ai videogame, 75 milhões por Activision” è il titolo di un articolo dell’edizione odierna del quotidiano la Republica, che sta facendo il giro dei social italiani in cui si parla di videogiochi. Qualcuno tem considerado um erro decididamente marchiano longe de querer que a Microsoft não fosse parte dell’industria; sembra di trovarsi di fronte all’ennesima sottovalutazione del settore operata dalla stampa nostrana.

Em realtà è un errore anche far risalire l’ingresso di Microsoft nel mondo dei videogiochi al lancio della prima Xbox, como detto da molti para corrigir o título, veja o primeiro videogioco da compagnia risale em 1979 (Microsoft Adventure) e será publicado no Apple II e TRS-80. Certo, toda a época do investimento no settore erano molto ridotti, primeiro comunque o fatto che la casa di Redmond sia ativado como editor videoludico quasi dall’alba del medium.

Felizmente, leggendo l’artigo é fácil notar que l’errore del titolo non viene replicato. Certo, alcune frasi sono un po’ confuse, venha “Não é um jogo solo, adquirido pela Activision Blizzard da parte da Microsoft, e não liberado por 75 miliardi de dólares messi no tavolo allo escopo de completar. Dietro infatti c’è la fame para o videogame do Vale do Silício, acrescido da pandemia; un aggiustamento di strategia per l’azienda fondata de Bill Gates“o”por far funzionare entraambi i progetti (Game Pass e Cloud Ndr) servono grandi prodotti originali capaci di attirare gli abbonati. Um escopo de serviço da Activision“, mail testo fa riferimento al business di Microsoft nel mondo dei videogiochi prima dell’annuncio della volontà di acquisire Activision con una certa chiarezza, come nel passaggio”L’azienda fondata da Gates possiede già Game Pass, che per un abbonement mensile consente l’accesso ad un grande catalogo di giochi. ”

Diciamo quindi che il classico caso in cui limitandosi a leggere il titolo si può essere fuorviati. Em effetti, spesso basterebbe leggere gli articoli para evitar certas polêmicas, soprattutto quelle mais pretestuose.