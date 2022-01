Acordamos uma manhã e descobrimos que nosso celular precisa de mais espaço. Na verdade, o ícone da pasta apareceu no canto superior esquerdo da tela. Precisamos urgentemente limpar a memória da nossa máquina. Usamos tanto nossas redes sociais que esquecemos que são elas que enchem a memória do telefone rapidamente porque os arquivos que trocamos nos chats são muitos e grandes. Veja como limpar a memória do WhatsApp e Telegram e ter sempre um celular leve e eficiente.

espaço vazio

Para esvaziar a memória do WhatsApp, podemos usar métodos diferentes. Exclua o arquivo recebido imediatamente após visualizá-lo, se não for do nosso interesse, vamos excluí-lo imediatamente.

Vá para chats individuais periodicamente e exclua arquivos que não nos importamos em manter em nossa memória. Ou dê outro passo.

Você deve abrir a página principal do aplicativo, clicar nos três pontos verticais no canto superior direito e escolher o campo de configurações. Em seguida, escolha o item de espaço e dados e entre no gerenciamento de espaço. Uma barra com indicadores dos dados usados ​​será aberta. Abaixo serão exibidos os dados encaminhados várias vezes e a lista dos chats mais pesados.

Neste ponto, será necessário selecionar os arquivos desinteressantes um por um ou fazer tudo de uma vez abrindo chats e clicando em selecionar tudo.

Uma vez excluídos, os dados do WhatsApp serão excluídos para sempre e não poderão mais ser encontrados na memória. Então, vamos escolher cuidadosamente quais fotos e vídeos excluir e quais manter para sempre.

Whatsapp é a rede social Mais usado e agora ninguém pode ficar sem ele.

Como limpar a memória do WhatsApp e Telegram e ter sempre um celular leve e eficiente

Mesmo limpar o cache do Telegram aliviará o telefone de uma série de arquivos inúteis, mas será possível encontrá-los se precisarmos. Na verdade, a tecnologia Telegram é diferente da tecnologia WhatsApp. Por se basear na gestão de um nuvens É aqui que todos os arquivos que trocamos e recebemos são armazenados. Esse tipo de memória distante permanecerá para sempre e não está diretamente relacionado ao nosso celular. Portanto, limpar o cache não nos impedirá de usar os dados necessários para usar os bate-papos do Telegram.

Para esvaziar o cache, você precisará acessar as configurações, clicar em dados e arquivar e inseri-lo. Neste ponto, é possível esvaziar a cache e finalmente ter espaço livre à nossa disposição.

Também podemos definir a manutenção da mídia no celular por uma semana ou um mês. Assim, automaticamente, toda semana ou uma vez por mês, os arquivos serão excluídos sem que você precise se preocupar com isso pessoalmente. Obviamente, poderemos encontrar os arquivos no bate-papo se formos recarregá-los novamente agitando.