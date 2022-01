O Instagram se tornou pago? Aqui está a verdade

Pague pela assinatura de conteúdo exclusivo. Esta é uma revolução Instagram Projetado pelo proprietário Mark Zuckerberg, livremente inspirado nas redes sociais Só os fãs, como fez com o Facebook Messenger, que é idêntico ao WhatsApp, e depois comprado em 2014.

A notícia foi veiculada em muitos artigos na mídia e em alguns jornais, embora inicialmente se pensasse que isso poderia realmente ser um arquivo. notícias falsas Este não é exatamente o caso. Nem todos serão pagos no Instagram, mas o acesso a alguns conteúdos deve ser de alguns influenciadores. Os testes começaram nos Estados Unidos com os 10 primeiros influenciadores a aderirem à iniciativa. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova fronteira da Instagram E o que muda para os usuários.

Instagram pago: como funciona e o que há de novo

Instagram pago Prêmio da conta e conteúdo exclusivo. Esta é a notícia de uma das redes sociais mais utilizadas no mundo. Então o grupo Meta, depois do sucesso no Facebook, resolveu oferecer um show também no Instagram Assinaturas. Um programa que inclui um formulário que “recompensa” os perfis mais ativos, oferece um bônus para fotos, vídeos e stories postados.

Mas antes de se preocupar, é bom saber contas de influenciadores Ele permanecerá aberto e público, mas os fãs poderão apoiar seus criadores favoritos pagando por uma assinatura e recebendo-a em troca. CONTEÚDO EXCLUSIVO. Uma oferta semelhante, senão igual à de OnlyFans.

a Assinaturas É uma das melhores maneiras de obter uma renda previsível, assim como o CEO do Instagram explicou Adam Mosseri No vídeo postado. No entanto, Mosseri queria enfatizar outro aspecto importante deste novo trabalho, que é a capacidade de apoiar microinfluenciadores que nem sempre podem gerar renda, apesar de seus esforços para se destacar.

Instagram pago: aqui está o conteúdo exclusivo

Portanto, existem 3 principais inovações de Criador de conteúdo e seus seguidores. De acordo com os primeiros rumores, influenciadores, criadores e blogueiros poderão criar um perfil Inscrição que pode custar entre US$ 0,99 – US$ 99,99, a critério do criador do conteúdo. Veja o que é esse conteúdo exclusivo:

direto para assinantes

Histórias de assinantes

distintivo para assinantes,

Diante de centenas de comentários, graças ao selo, o influenciador poderá identificar e priorizar diretamente aqueles que decidiram apoiá-lo. a Selo do Instagram Eles não são realmente novos, pelo contrário são ferramentas que já estão no aplicativo e podem ser adquiridas enquanto vivoa um custo de US$ 0,99-4,99. Dessa forma, você pode apoiar a atividade de seus criadores de conteúdo favoritos. Para subscrever os conteúdos, será desenhado um botão dedicado na página principal da rede social, por baixo da bio.

Instagram pago: quanto os influenciadores vão ganhar

No momento, o recurso está disponível apenas em Estados Unidos da América E apenas para um número limitado de influenciadores e celebridades na web. No entanto, nos próximos meses, mais e mais perfis poderão ser compartilhados. Além disso, a Meta decidiu, pelo menos até 2023, não coletar nenhum percentual de assinaturas do Instagram. Assim, por um ano, os influenciadores poderão ganhar 100% da receita das assinaturas.

Então, como aconteceu com as assinaturas do Facebook, a Meta deve começar a reter 30% da receita. A empresa também disse que investiu US $ 1 bilhão para este novo trabalho. No entanto, uma consideração final deve ser feita sobre este assunto.

A publicidade no Instagram, assim como em outras redes sociais, sempre foi a principal fonte de renda dos criadores. Portanto, não é certo que o modelo econômico seja completamente abalado por essa revolução.