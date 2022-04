Celular barato está no nível mais baixo de todos os tempos

Quando se trata de smartphones de primeira classe, o nome Samsung sempre aparece: na verdade, os telefones são os melhores do mundo Android há vários anos. Quando se trata de telefones Android baratos de nível básico, as coisas são diferentes: neste segmento de mercado, a Samsung tem alguns bons produtos, mas eles não dominam.

Produtos como o Galaxy A22, um smartphone de baixo custo, mas com conectividade 5G, que, como todos os dispositivos Samsung, possui recursos muito bons, mas tem um preço um pouco mais alto que seus concorrentes diretos. No entanto, neste segmento do mercado o preço é básico e é por isso que a Xiaomi se espalha baixo, com as marcas Redmi e Poco, enquanto a combinação econômica Samsung + parece estranha para todos. No entanto, se esta é a situação básica, existem ofertas que mudam as coisas com frequência, atingem até alguns euros, mas são fundamentais para fazer com que os consumidores mudem de opinião. É o que acontece com o Samsung Galaxy A22.

Samsung Galaxy A22: especificações técnicas

O Samsung Galaxy A22 foi anunciado em junho de 2021, é um telefone de gama média baseado no chip MediaTek Dimensity 700 5G, cercado por 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento.

Ele possui uma tela LCD de 6,6 polegadas, taxa de atualização de 90Hz e um entalhe em V para acomodar uma câmera selfie grande angular de 8 megapixels. No entanto, as câmeras traseiras são 3: um sensor principal de 48MP, grande angular de 5MP e um sensor de profundidade de 2MP.

O sensor de impressão digital é colocado na lateral e não na parte inferior da tela, enquanto a bateria é de 5000 mAh com carregamento de 15W. Sistema operacional Android11.

Samsung Galaxy A22: oferta da Amazon

Então fica claro como o Samsung Galaxy A22 é um bom celular para quem não precisa de ótimo desempenho e não pede o melhor da câmera e da tela. Para quem precisa de um aparelho para uso leve, tudo bem, mas o preço de tabela é no modelo Samsung: 249 euros.

Felizmente, o Samsung Galaxy A22 agora está com desconto na Amazon: 174 euros (-75,90 euros, -30%).

Samsung Galaxy A22 5G – Versão 4 / 64 GB