PlayStation e Nintendo estão mudando as regras para PS Plus e Switch Online, para benefício dos jogadores – Nerd4.life

ele é Sony quem – qual nintendo Eles concordaram em atualizar regras orientadoras relacionado a cada um deles Serviços de assinatura online – ou seja, PlayStation Plus e Nintendo Switch Online -, na sequência de uma investigação sobre as práticas de renovação automática pela Autoridade da Concorrência e dos Mercados.

Sony Ele concordou em implementar novos procedimentos para assinantes do PS Plus, que incluem ligar para clientes antigos que não usam o serviço há algum tempo para lembrá-los de como cancelar suas assinaturas. Se os usuários não cancelarem o Serviço, mas ainda não o estiverem usando ativamente, a Sony deixará de aceitar pagamentos automáticos.

Além disso nintendo mudou suas práticas de negócios; Seu serviço Nintendo Switch Online não será mais vendido com renovação automática definida como padrão. Se os usuários quiserem ativá-lo, eles terão que fazê-lo após o registro.



PlayStation Plus

Essas mudanças vêm depois das Microsoft, que mudou a forma como fornecia informações aos assinantes do Game Pass. Em janeiro passado, a empresa propôs novos termos que mostram claramente as informações sobre a assinatura, incluindo o preço, como cancelá-la e como obter um reembolso.

“Como resultado de nossas investigações, várias mudanças foram feitas nesta área para proteger os clientes e ajudar a resolver as preocupações sobre a renovação automática da assinatura”, disse ele. Michael GrenfellDiretor Executivo da aplicação da Autoridade de Mercados de Capitais.

“O anúncio de hoje conclui nossa investigação sobre a indústria de jogos online. As empresas de outras indústrias que oferecem assinaturas de renovação automática devem revisar suas práticas para garantir que estejam em conformidade com a lei do consumidor.”