Data e hora de revelação da nova expansão – Nerd4.life

A Blizzard anunciou mais detalhes sobre o evento do show para Nova expansão a partir de mundo das latas semana que vem. A detecção é fixada em 18:00 italiano na terça-feira, 19 de abril de 2022com o show a ser transmitido ao vivo no Twitch e no YouTube.

Você pode acompanhar o novo show de expansão em Canal da Twitch World of Warcraft ou no responsável YouTube. Nenhum detalhe adicional foi dado sobre o evento, mas é obrigatório para todos os jogadores de MMORPG.



World of Warcraft, imagem promocional de Shadowlands

“World of Warcraft despertou a imaginação com suas histórias ricas e mundos em constante expansão ao longo da expansão Shadowlands. Das profundezas do desespero de Mao às extensões etéreas de Zerith Mortis, Shadowlands apresenta um mundo que desafia os heróis a enfrentar forças que ameaçam perturbar o equilíbrio cósmico entre a vida e a morte. Agora que a história de Shadowlands acabou, é hora de dar uma olhada no que espera os heróis de Azeroth. A equipe de desenvolvimento de World of Warcraft está ansiosa para compartilhar no que eles estão trabalhando. Marque a data no calendário para não perder um segundo”, lê-se no post publicado no site oficial.

No momento, pouco ou nada se sabe sobre a próxima expansão de World of Warcraft. Mas de acordo com um vazamento que surgiu na rede no início deste mês, ele leva o nome de “Dragonflight” e que será possível pré-comprar três versões diferentes, ou seja, Basic, “Heroic” e “Epic Expansion”.