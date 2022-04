Encontrei um bug no famoso salto de escada, mas é uma blasfêmia para os fãs – Nerd4.life

Metal Gear Solid 3 É famoso por muitos motivos, mas um deles é cena da escada, onde o jogador tem que fazer uma longa subida. É um momento poético e adorável, mas definitivamente não é o momento de um velocista. Agora, o jogador encontrou um arquivo imperfeição para pular a seção. Mas para os fãs, isso é considerado blasfêmia.

você pode ver o vídeo Mostre abaixo os movimentos a serem feitos, compartilhados pelo usuário @apel__. A sequência exige fazer toda uma série de movimentos muito precisos, principalmente relacionados ao menu e consumíveis. No final, o herói de Metal Gear Solid 3 se coloca em T-Pose e em um instante é “jogado” para cima. Desta forma, você pode evitar fazer a subida inteiramente.

Apesar disso, para muitos fãs, essa cena é uma das melhores do jogo, e eles estão claramente gritando com suas piadas. Remo Em Reset Era. Alguns usuários dizem, por exemplo: “Por que você iria querer pular o melhor treinador do jogo?” , ou “Agora sou contra bugs em sprints”, mas também “Correndo muito rápido” e “Excluir este tópico, este vídeo e todas as suas memórias”.

você pode ver o sequência original Da escala Metal Gear Solid 3 Snake Eater no vídeo abaixo.

Diga-nos o que você acha? Este espetáculo também deve ser experimentado em corridas rápidas?