Whatsapp, trocou de telefone e não quer perder suas conversas? Com o novo método, você pode transferi-lo em um instante

Se você não sabe como transferir a conversa do WhatsApp para o seu novo dispositivo, basta seguir estes passos simples.

O risco é sempre o mesmo, você está comprando um celular novo e não tem certeza de como transferir todos os seus dados de um aparelho para outro, principalmente no que diz respeito ao chat do WhatsApp. Bem, estamos aqui para ajudá-lo. Na verdade, a transferência de dados é mais simples e rápida do que você pensa.

No que diz respeito à mudança de Android para Android ou iOS para iOS, é fácil, mas as coisas ficam mais complicadas quando se trata de dispositivos com sistema operacional diferente. Mas não desanime: basta seguir atentamente as instruções abaixo para transferir todos os dados.

Como transferir dados do telefone antigo para o novo

Para facilitar para todos os usuários, independentemente do sistema operacional, você encontrará todos os casos de como transferir dados. Vamos começar de Transferir do dispositivo iOS para o Android. Conecte seu dispositivo Android ao seu iPhone usando um cabo Type-C para Lightning.

Em seguida, abra o WhatsApp no ​​celular antigo, onde Um código QR aparecerá. Enquanto isso, toque em Configurações no iPhone, depois em Bate-papo e, finalmente, em Transferir Chat no Android para escanear o código QR. Mantenha seu telefone desbloqueado durante o processo de transferência. Neste ponto, clique em “Iniciar transferênciaDepois que o aplicativo concluir o backup. Voila, seus dados, incluindo bate-papos e fotos, serão transferidos para o novo telefone. Lembre-se de não usar nenhum dos dispositivos durante a transferência.

Por outro lado, se você está lidando com meu dispositivo AndroidComece fazendo backup de todos os dados do WhatsApp do seu telefone antigo no Google Drive. Para isso, basta abrir o WhatsApp, clicar em “Mais opções”, escolher “Configurações”, “Chats” e Backup de bate-papo. Portanto, escolha a conta do Google cujas conversas você deseja fazer backup. Por fim, instale e abra o WhatsApp no ​​novo telefone e faça o login. Quando solicitado, toque em “Restaurar” para restaurar seus bate-papos e arquivos de mídia do Google Drive. Ao final do processo, basta clicar em “Avançar”.

Se você tiver que Mudar de telefone Android para iOSVocê precisa instalar o aplicativo “Mover para iOS” da Play Store em seu telefone Android. Quando a instalação terminar, é isso Inicie o aplicativo “Mover para iOS” Siga as instruções na tela. Você será solicitado a inserir um código que será exibido na tela do Android. Neste ponto, clique em “WhatsApp” na tela de Transferência de Dados e clique em “Iniciar”: os dados serão exportados automaticamente.

Em seguida, você deve voltar ao aplicativo “Mover para iOS” e clicar em “Continuar” para transferir os dados para o iPhone. Quando a transferência de dados estiver concluída, saia Instale as atualizações mais recentes do WhatsApp no ​​iPhone. Basta fazer login com o mesmo número de celular e clicar em “iniciar”. Você pode ver suas conversas no novo dispositivo.