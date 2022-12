Provável mês de lançamento por insiders conhecidos? – Multiplayer.it

Discussão no fórum ResetEra, insider conhecido (se você pode definir dessa forma) Clopril Pode ter relatado um mês de lançamento Redfallum novo jogo Arkane previsto para 2023 no PC e Xbox, está chegando ao Xbox Game Pass, com um jogo de palavras que parece indicar maio de 2023 como um possível lançamento.

Em resposta a outro usuário do fórum que suspeitava de um novo atraso para Redfall, que o levaria até o outono de 2023, Klobrille respondeu de maneira ambígua, escrevendo em inglês “Eu Poderia Não concordo com isso” ou “posso discordar disso”. No entanto, o trocadilho em inglês gira em torno da palavra ‘maio’, que também significa ‘maio’, que também é acentuado pelo uso de letra maiúscula. .

Obviamente, é uma indicação de maio de 2023, que pode ser o período de lançamento de Redfall, que também retornará com algumas das informações que vazaram até agora. Klobrille é definitivamente um assunto próximo ao domínio da Microsoft, mesmo que não seja exatamente um jornalista ou insider, então a informação ainda deve ser vista como um vago boato.

No entanto, ele retornará com todos os rumores que surgiram até agora sobre o lançamento de Redfall, que estava inicialmente previsto para março de 2023 e depois parece ter sido empurrado internamente por um mês e meio, o que já pode ser definido no mês. . Em maio de 2023. De qualquer forma, no momento todas as informações que não têm nada de oficial, aguardam informações da Microsoft e da Bethesda.