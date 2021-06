Black Ops Cold War está ficando maior, exigindo mais de 200 GB de espaço – Nerd4.life

Call of Duty: Black Ops Guerra Fria e Zona de Guerra continue crescendo Tamanho, até o montante O espaço necessário Realmente enorme, foi aí que chegamos com a atualização mais recente Mais de 200 GB Em relação à versão completa do jogo.

Como pode ser visto na imagem abaixo, referente à versão PS5 Mas também é provável que esteja no mesmo nível de outros consoles, o espaço total ocupado por todo o pacote Call of Duty: Black Ops Cold War, incluindo Call of Duty: Warzone e todos os seus itens, é agora cerca de 220 GB, para ser exato. 219,8 GB.



Call of Duty: Black Ops Cold War atingiu 219,8 GB de espaço livre no PS5

É um espaço ocupado realmente grande, considerando também a capacidade bastante pequena de SSD O interior dos novos consoles. Somos praticamente um terço do espaço em um SSD PS5 e metade do espaço em um Xbox Series S.

A questão pode ser parcialmente resolvida Desinstale alguns componentes Do jogo consideramos desnecessário, reduzindo parcialmente o tamanho geral, porém ainda há muitos problemas. Uma solução mais específica provavelmente virá com o lançamento de verdadeiras versões de última geração de Call of Duty: Warzone atualmente em desenvolvimento, que tiram proveito do novo lançamento. compressão de dados Ele pode reduzir significativamente o espaço necessário em SSDs, mas no momento não há informações precisas sobre ele ainda.

O aumento no volume de Call of Duty: Black Ops Cold War também ocorreu com a chegada da última temporada 4, que se apresentou com um trailer na E3 2021. Só vimos o significado disso em termos de atualização única, que também finalmente introduzido 120Hz no PS5.