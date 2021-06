A versão beta está disponível na Itália, e o lançamento oficial está agendado para 21 de julho

Surpreendentemente, a Konami lançou um beta aberto (chamado “Teste de Desempenho Online”) do próximo jogo de futebol da empresa, que atualmente é designado pelo nome genérico de Novo jogo de futebol. O cliente já está disponível para download também na Itália.

A Konami tem o prazer de anunciar que uma nova experiência de futebol estará disponível em breve! Assim, antes do lançamento oficial, o jogo entrará na fase beta aberta, e o objetivo desta fase de testes é avaliar a qualidade da matchmaking online e da conexão aos servidores. A mecânica, equilíbrio, animações e gráficos do jogo ainda estão em desenvolvimento e receberão melhorias antes do lançamento oficial.

Você pode baixar uma versão beta do novo jogo de futebol Konami (eFootball PES 2022 Ou simplesmente eFootball 2022 (de acordo com os últimos rumores) Direto das lojas digitais PlayStation e XboxO cliente é compatível com PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X / S.

A Konami reitera que a qualidade da experiência estará longe da qualidade do jogo completo, Os participantes beta são convidados a deixar seus comentáriosA fase de testes continuará até 8 de julho, e a versão Beta Pública não requer uma assinatura do PlayStation Plus ou Gold para jogar online, e Cross-Gen também é compatível com PS4 e PS5 e no Xbox One e Xbox Series X / S. Espera-se que o eFootball PES 2022 seja revelado em 21 de julhoNesta data, com certeza saberemos mais sobre o futuro do futebol, segundo a Konami.