Ofertas da empresa em comparação

Iliad vs Very Mobile foi o duelo mais emocionante em junho de 2021. Vamos rever as ofertas das operadoras móveis para uma comparação em termos de adequação

Cientista Ofertas de telefone Está sempre evoluindo e novas propostas são criadas a cada dia para atrair clientes. No último mês foram literalmente esvaziados da população A Ilíada e muito móvel Duas marcas fizeram seu caminho para País bonito Nos últimos anos, superou empresas ainda mais antigas e conhecidas.

Mas o tempo esta se esgotando. Estamos nos aproximando 30 de junho de 2021O dia em que as ofertas atualmente válidas irão expirar. Então será hora de julho, que os usuários já estão esperando ansiosamente na esperança de que sejam melhores do que os usuários anteriores.

Leia também >>> Tim, Iliad, WindTre e Vodafone, a batalha continua: atuações nunca antes vistas

The Iliad vs. Fairy Mobile: Ofertas em detalhes

Olhando para trás, embora este mês A Ilíada sugeriu 120 vagões a € 9,99, enquanto a Very Mobile decidiu doar 200 vagões a € 7,99. Vendo desta forma, a segunda visão supera a primeira por uma larga margem, mas uma análise mais cuidadosa precisa ser feita.

Na verdade, a operadora francesa criou uma proposta no formato 5G pronto vs muito Que, no entanto, é dirigido apenas a novos clientes. Uma maneira de conseguir esse segmento de usuários que atualmente estão contratados com outros gerentes, talvez até mesmo com eles A Ilíada.

Porém, há um detalhe que corre o risco de irritar quem já é cliente muito móvel. No entanto, ambas as atualizações podem ser ativadas Conectados, sem necessariamente ter que ir para loja física.

Leia também >>> A Ilíada, uma decisão inesperada e clientes a pé: o que se passa

Então, tudo o que resta é pensar sobre o que fazer e qual das duas sugestões pode atender melhor às suas necessidades. em ambos os casos Chamadas e SMS ilimitadas, mas agora parece que esses detalhes não importam mais para ninguém. O que importa é Tráfego de navegação na Internet Você está sempre online a qualquer momento.