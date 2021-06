Verificação C19, o aplicativo que lê a passagem verde

Agora que o progresso na campanha de vacinação finalmente nos permitiu aproximar pelo menos um retorno parcial ao normal, ainda cumprindo com os regulamentos anti-COVID ainda em vigor, podemos olhar para o verão que está apenas começando, graças à disponibilidade de certificado verde (ou Green Pass): Uma ferramenta útil para retomar algumas das atividades que foram interrompidas há quase um ano e meio devido ao surto. Para validação, você pode consultar o aplicativo Verifica C19Vamos ver o que é e como funciona. Esta é a descrição fornecida.

A Verificação C19 é a aplicação oficial do Governo Italiano, desenvolvida pelo Ministério da Saúde em colaboração com o Ministério da Inovação Tecnológica e Digitalização, o Ministério da Economia e Finanças e o Comissário Extraordinário para a Emergência COVID-19, para permitir que os operadores verifiquem a validade e autenticidade dos certificados verdes COVID-19 emitidos na Itália pela plataforma nacional DGC do Ministério da Saúde e dos Certificados Digitais COVID europeus (“Certificado Digital COVID UE”) emitidos por outros Estados Membros da UE.

Aplicativo de verificação Green Pass e C19

VerificationC19 é totalmente gratuito para download em dispositivos Android e iOSDireto das plataformas Loja de jogos pelo Google e Loja de aplicativos da Apple. Porque isso? Referimo-nos novamente ao cartão para a explicação mais abrangente, indicando primeiro o modo de operação.

O aplicativo VerificationC19 permite que os operadores responsáveis ​​validem os Certificados verdes COVID-19 e os “Certificados COVID digitais da UE” lendo o código QR do certificado. Ele não fornece armazenamento ou comunicação com informações digitalizadas. Na verdade, o aplicativo faz a verificação em modo offline, ou seja, sem chamar um serviço remoto do sistema ao utilizá-lo. A validação do certificado pressupõe que a aplicação possa aceder ao backend da plataforma nacional – DGC pelo menos uma vez por dia, ligado ao European Gateway (DGCG), onde são disponibilizadas todas as chaves públicas utilizadas para assinar os “EU Digital COVIDs”. Certificado emitido.

O aplicativo também faz seu trabalho em Modo offline, sem uma conexão de Internet ativa (no entanto, deve ser habilitado pelo menos uma vez por dia). Uma vez aberta, a interface VerificationC19 exibe um arquivo Botão “Iniciar verificação” Para ativar a câmera e enquadrar o código QR para certificado verde analisar.

O resultado do exame aparece em um instante, “Certificado Válido” ou “Certificado inválido”Acompanha algumas informações básicas como nome, sobrenome e data de nascimento do cidadão.

O desenvolvimento foi realizado em total conformidade com as normas que regem a proteção de agregar.

A aplicação foi desenvolvida e disponibilizada em plena conformidade com a proteção dos dados pessoais do utilizador e a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei de 22 de abril de 2021, n. 52, bem como especificações técnicas europeias aprovadas pela E-Health Network para o Certificado Digital COVID da UE (anteriormente Certificado Digital Verde).

Em suma, essas são as etapas que regulam Processar Verificação c 19.

A pessoa que deve verificar o certificado pede ao usuário para mostrar o código QR de seu certificado;

Com o aplicativo, o código QR é lido e validado com a chave pública que assina o certificado;

Uma vez decifrado o conteúdo informativo do Certificado Verde COVID-19 ou do Certificado Digital COVID UE, o aplicativo exibe as principais informações nele contidas (nome, sobrenome e data de nascimento do titular do certificado);

O certificado é validado com base nas datas nele indicadas e nas regras em vigor na Itália para a obtenção de certificados verdes para COVID-19.

O Ministério da Saúde determina que O responsável deverá proceder à verificação visual da correspondência dos dados pessoais do titular indicados no pedido de Verificação C19 e do documento de identidade apresentado pelo interessado .

quem é Operadores autorizados Para verificar os certificados? Aqueles que pertencem às seguintes categorias, de acordo com documentos oficiais.

funcionários públicos no exercício de suas funções;

Pessoal encarregado de fiscalizar os serviços de animação e de exibição das atividades em locais abertos ao público ou em instituições públicas inscritas na lista referida no artigo 3º, n.º 8, da Lei n.º 94;

Proprietários de domicílios e instituições públicas de acesso que requeiram a posse de Certificado Verde COVID-19, bem como seus representantes;

O proprietário ou legítimo proprietário do local ou local onde são realizados eventos e atividades que requeiram a posse de Certificado Verde COVID-19, bem como seus representantes;

Gestores de estabelecimentos que prestam serviços de saúde, social, saúde e assistência social que requeiram a posse de Certificado Verde COVID-19 como visitantes, bem como os seus representantes.

mencione para obter للحصول passe verde De confiançaIo. app, uma imunidade, O portal dgc.gov.it بوابة E logo tambem Registro eletrônico de saúde.